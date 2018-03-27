Представлений промо-ролик до поєдинку Ломаченко - Лінарес (відео)

14:56, 27 березня 2018
Бокс
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Василь Ломаченко підтвердив проведення бою з Линаресом / facebook.com/VasylLomachenko

Поєдинок відбудеться 12 травня у Нью-Йорку. При цьому на кону будуть стояти пояс WBA і пояс за версією журналу The Ring.

Зазначимо, що Ломаченко назвав бій з Лінаресом найскладнішим у кар'єрі.

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Теги: #бій Ломаченко - Лінарес