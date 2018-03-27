Представлений промо-ролик до поєдинку Ломаченко - Лінарес (відео)

Поєдинок відбудеться 12 травня у Нью-Йорку.

Промоутерська компанія Golden Boy Promotions представила промо-ролик до поєдинку за титул чемпіона світу з боксу між чинним володарем поясу WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком та володарем поясу WBA Хорхе Лінаресом.

Поєдинок відбудеться 12 травня у Нью-Йорку. При цьому на кону будуть стояти пояс WBA і пояс за версією журналу The Ring.

Зазначимо, що Ломаченко назвав бій з Лінаресом найскладнішим у кар'єрі.