Від найкращого до найкращого: Ломаченко подарував Роналду свої боксерські рукавички

18:57, 25 березня 2018
Бокс
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Василь Ломаченко подарував свої рукавички Кріштіану Роналду / isport.ua

Про це у своєму Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас:

«Було приємно зустрітися з найкращим, з Кріштіану Роналду і передати йому подарунок від найкращого, від Василя Ломаченка».

Нагадаємо, до цього з Роналду обмінялася футболками українська шахістка Ганна Музичук.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Василь Ломаченко