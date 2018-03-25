Від найкращого до найкращого: Ломаченко подарував Роналду свої боксерські рукавички

До цього з португальцем обмінялася футболками українська шахістка Ганна Музичук.

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавички найкращому футболістові світу, володарю «Золотого м'яча», форварду «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Про це у своєму Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас:

«Було приємно зустрітися з найкращим, з Кріштіану Роналду і передати йому подарунок від найкращого, від Василя Ломаченка».

Нагадаємо, до цього з Роналду обмінялася футболками українська шахістка Ганна Музичук.