Від найкращого до найкращого: Ломаченко подарував Роналду свої боксерські рукавички
18:57, 25 березня 2018Бокс
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До цього з португальцем обмінялася футболками українська шахістка Ганна Музичук.
Василь Ломаченко подарував свої рукавички Кріштіану Роналду / isport.ua
Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавички найкращому футболістові світу, володарю «Золотого м'яча», форварду «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Про це у своєму Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас:
«Було приємно зустрітися з найкращим, з Кріштіану Роналду і передати йому подарунок від найкращого, від Василя Ломаченка».
Нагадаємо, до цього з Роналду обмінялася футболками українська шахістка Ганна Музичук.
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