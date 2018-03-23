Ломаченко та Лінарес пройдуть розширений тест на допінг перед боєм
15:48, 23 березня 2018Бокс
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Боксери стануть учасниками програми VADA (Асоціація з добровільного тестування на допінг).
Ломаченко погодився на поглиблений тест перед боєм / klitschko-brothers.com
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес і один з найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії, володар титулу WBO в першій легкій вазі Василь Ломаченко перед своїм очним боєм пройдуть розширене допінг-тестування.
Як повідомляє Братство Кличко з посиланням на ESPN віце-президент Top Rank Карл Моретті повідомив, що боксери стануть учасниками програми VADA (Асоціація з добровільного тестування на допінг).
Титульний бій Ломаченко - Лінарес пройде в Нью-Йорку (США) в ніч на 12 травня.
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