Український суперважковаговик Сіренко битиметься за молодіжний титул WBC

16:32, 22 березня 2018
Бокс
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Алі Башир і Владислав Сіренко готуються до підкорення нової вершини / isport.ua

Про це в коментарі Boxingnews.com.ua повідомив тренер Сіренко Джеймс Алі Башир.

Башир також зазначив, що і він, і Владислав хочуть боїв з набагато більш сильними суперниками, ніж ті, які є в його послужному списку на сьогоднішній день, але домовитися про бої з такими опонентами дуже складно.

У своєму попередньому бою, який відбувся 16 березня, Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді угорського боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).

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Теги: #бокс#WBC