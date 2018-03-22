Український суперважковаговик Сіренко битиметься за молодіжний титул WBC

Українець проведе титульний поєдинок у червні.

23-річний український суперважковаговик Владислав Сіренко (6-0, 5 КО) проведе свій наступний бій в червні, і на кону в ньому буде стояти титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді.

Про це в коментарі Boxingnews.com.ua повідомив тренер Сіренко Джеймс Алі Башир.

Башир також зазначив, що і він, і Владислав хочуть боїв з набагато більш сильними суперниками, ніж ті, які є в його послужному списку на сьогоднішній день, але домовитися про бої з такими опонентами дуже складно.

У своєму попередньому бою, який відбувся 16 березня, Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді угорського боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).