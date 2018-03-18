Українець Гвоздик переміг француза Амара і став тимчасовим чемпіоном світу з боксу WBC (відео)

Бій тривав усі 12 раундів, українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Український боксер Олександр Гвоздик у Нью-Йорку здобув перемогу над французом Мехді Амаром і завоював титул тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC.

Про це повідомляє boxingscene.com.

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Бій пройшов усі відведені 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українцю одноголосним рішенням: 116:112, 118:110 та 117:111.

Наступний поєдинок Гвоздик повинен провести за повноцінний пояс WBC. Суперник визначиться 19 травня в бою нинішнього чемпіона Адоніса Стівенсона і претендента Баду Джека.

Запис поєдинку: