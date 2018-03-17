Олександр Гвоздик vs Мехді Амар: що потрібно знати перед боєм (відео)

Український боксер проведе бій проти француза Мехді Амара.

17 березня, в театрі Madison Square Garden у Нью-Йорку, Олександр Гвоздик позмагається за титул "тимчасового" чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC. Харків'янин зустрінеться з французьким боксером, екс-чемпіоном Європи Мехді Амаром.

Поєдинок стане 1999-м титульним в історії WBC.

Олександра Гвоздика і Мехді Амара об'єднує поєдинок з Наджібом Мохаммеді - українець нокаутував екс-претендента в другому раунді, а француз зазнав від співвітчизника дострокової поразки.

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На думку букмекерів, наш спортсмен є беззаперечним фаворитом цьому поєдинку.

Також український боксер прокоментував свій майбутній бій.

"Перемога в цьому поєдинку - це як палиця з двома кінцями. З одного боку, це титул. З іншого боку, я розумію, що за титули б'ються з більш сильною опозицією, ніж Амар. Якби довелося битися з Елейдером Альваресом, то в разі перемоги я б зміг вважати себе чемпіоном світу, але не після бою з Амаром. Це нечесно. Це не означає, що я його не поважаю, але я реалістично дивлюся на речі. Тому не чекайте після перемоги побачити від мене якісь танці", - зазначив боксер.