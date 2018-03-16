Українець Гвоздик: у мене з'явилася можливість познайомити ще більше вболівальників зі своїм боксом

Наш спортсмен поділився своїми емоціями напередодні бою за титул WBC.

У ніч на 18 березня в Нью-Йорку (США) пройде вечір боксу від промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions).

У рамках шоу український боксер у напівважкій вазі (до 79,4 кг), Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) і француз Мехді Амар (34-5-2, 16 КО) розіграють вакантний титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC, повідомляє Isport.

Напередодні поєдинку українець поділився очікуваннями від бою.

Читайте такожУкраїнський боксер Гвоздик може провести бій за титул WBC в 2018 році"Думаю, це був найкращий тренувальний табір в моїй кар'єрі. Тому очікую, що вийде гарний виступ. Радий битися на телеканалі ESPN. Спасибі їм за те, що у мене з'явилася можливість познайомити ще більше вболівальників зі своїм боксом, своїми навичками", – сказав Він на прес-конференції.

Бій Гвоздик – Амар пройде 17 березня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.