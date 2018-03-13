Контракт на бій Ломаченко-Лінарес вже підписано, - ЗМІ

Улагоджені останні формальності з власниками прав на трансляцію бою..

Чемпіон WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) проведе бій з володарем титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО).

Інсайдер ESPN Ден Рафаель розвіяв останні сумніви – бій Ломаченко-Лінарес, як і передбачалося раніше, відбудеться 12 травня в Нью-Йорку на головній арені Медісон Сквер Гарден, що вміщує понад 20 тисяч осіб, повідомляє SportArena з посиланням на сторінку журналіста в Twitter.

Раффаель зазначає, що обидві сторони ще кілька тижнів тому погодили фінансову складову бою, але через перетинання інтересів каналів ESPN і HBO бій Ломаченко-Лінарес довго залишався під питанням.

На телеканалі ESPN головний бій вечора боксу буде показаний о 20:00 за місцевим часом, а HBO в 22:00 запустить повтор бою-реваншу між Саулем Альваресом та Геннадієм Головкіним, які 5 травня з'ясують стосунки в Лас-Вегасі.

Портал BoxRec також вніс бій Ломаченко-Лінарес в свою базу даних, присудивши поєдинку максимальні п'ять зірок.

Для Василя Ломаченка бій з Хорхе Лінаресом, не програє на профі-рингу з 2012 року, стане дебютним у легкій вазі. Українець може в рекордні терміни підкорити три вагові категорії.

Напередодні Ломаченко підтвердив бій з Линаресом, але промоутери венесуельського боксера поспішили повідомити, що про офіційне оголошення мегафайта говорити ще рано.