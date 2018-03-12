Ломаченко підтвердив проведення чемпіонського бою з Лінаресом 12 травня

Раніше Ломаченко вже почав підготовку до бою в США.

Український боксер, чемпіон світу у другій напівлегкій вазі WBO Василь Ломаченко проведе бій з чемпіоном WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом. Бій відбудеться 12 травня. Цю інформацію підтвердив Ломаченко на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Раніше Ломаченко вже почав підготовку до бою в США.

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Свій попередній бій Ломаченко провів 9 грудня 2017 року в Нью-Йорку. Тоді він достроково переміг кубинця Гільєрмо Рігондо і захистив свій титул чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі.

Зазначимо, що промоутери Ломаченка та Лінареса, Top Rank і Golden Boy відповідно, поки що не підтвердили підписання контракту на бій.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Ломаченко - Лінарес може відбутися в Нью-Йорку.