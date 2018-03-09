"Обнулився": Усик здивував новою зачіскою (фото)

Деякі дописники боксера запитують, чи не забрали його в армію.

Чемпіон світу за версією WBO і WBC Олександр Усик постригся під нуль. Свій новий образ він показав у мережі.

"Обнулився", – коротко підписав фото з новою зачіскою Усик на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожУсик: Проводити бій з Гассієвим в Росії було б несправедливоНова стрижка зібрала понад 20 тисяч лайків на сторінці спортсмена у соцмережі. "Небезпечний, але добрий", "Прям як Брюс Вілліс", "Чисто борцівська стрижка" - пишуть дописники.

Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу за версією WBO і WBC Олександр Усик завершив відпочинок між боями Всесвітньої боксерської суперсерії і вже готовий до першого підготовчого етапу на шляху до фіналу.

Свою підготовку до бою з росіянином Муратом Гассієвим українець почне в Іспанії. Разом зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком боксер перебуває в Барселоні.