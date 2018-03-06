Екс-чемпіон світу Пакьяо анонсував своє повернення в бокс у червні

Філіппінець повідомив, що проведе бій в Малайзії.

Легендарний екс-чемпіон світу з боксу Менні Пакьяо оголосив про повернення на ринг.

В інтерв'ю ABS-CBN філіппінець повідомив, що проведе бій у Малайзії. Суперник поки невідомий.

«Ми точно будемо битися в Малайзії. Бій пройде в травні або в червні. Швидше за все, це буде третій тиждень червня, щоб підготовка до бою не завадила моїй роботи в уряді Філіппін».

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У 2016 році Менні Пакьяо офіційно заявив про висунення своєї кандидатури на вибори в сенат (верхня палата парламенту) Філіппін.

Свій останній бій Пакьяо провів 2 липня 2017 року проти австралійця Джеффа Хорна, у якому програв одноголосним рішенням суддів. У січні 2018-го з'явилися розмови про можливий поєдинок Пакьяо і українця Василя Ломаченка.