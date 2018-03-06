Мексиканський боксер Альварес з'їв заражене м'ясо і попався на допінгу

В організмі спортсмена знайшли кленбутерол.

Допінг-проба мексиканського боксера Сауля Альвареса дала позитивний результат на речовину кленбутерол.

Проба була взята напередодні поєдинку з Геннадієм Головкіним з Казахстану, повідомляє портал Boxingscene.

У свою чергу, промоутерська компанія Golden Boy Promotions випустила спеціальну заяву, в якій говориться, що речовина потрапила в організм спортсмена разом із зараженим м'ясом.

Читайте такожСупербій чемпіона світу казахстанця Головкіна і мексиканця Альвареса завершився внічиюЦю можливу гіпотезу підтвердив і керівник антидопінгового центру Деніель Ейчнер, який проводив допінг-тест.

У свою чергу, сам Альварес зазначив: «Я поважаю спорт, тому що трапилося мене дуже турбує, раніше зі мною нічого подібного не відбувалося. Я готовий пройти будь-які процедури, щоб роз'яснити цю ситуацію. Я вірю, що в кінцевому підсумку істина буде на моїй стороні».

Бій Альвареса і Головкіна відбувся у вересні і завершився внічию. Бій-реванш намічений на 5 травня.