Український боксер Кучер поступився за очками Лерені і не зміг завоювати титул чемпіона IBO

Південноафриканець з труднощами захистив звання чемпіона.

Чемпіон світу за версією IBO у важкій вазі Кевін Лерена (20-1, 9 КО) провів дебютний захист титулу в поєдинку з досвідченим боксером з України Дмитром Кучером (24-3-1, 18 КО) здобув впевнену перемогу одноголосним суддівським рішенням.

Перший раунд пройшов у позиційній боротьбі – чемпіон-лівша працював другим номером, українець неспішно пресингував. За 30 секунд до закінчення 2-го раунду Лерена потряс Кучера лівим свінгом, але розвинути успіх не зумів, повідомляє Isport.

До екватора бою практично в кожному раунді мінімальна перевага була за господарем рингу – українець працював надто прогнозовано – неспішно пресингував, перекрывшись блоком, працюючи через джеб.

Читайте такожУайлдер переміг Ортіса нокаутом і захистив титул WBC в яскравому боюЛерена перевершував Кучера в маневреності та швидкості рук. Українець до кінця бою так і не зумів пристосуватися до контр-атакуючій манері африканця.

У 6-му раунді Лерена сповільнилося, і Кучер заробив активніше. Кінець раунду пройшов у яскравому розміні, але знову на користь боксера з Африки.

До честі українця, він до фінального гонгу намагався переломити хід невдало складається бою, навіть попрацював у правосторонній стійці. Щоправда, без особливих дивідендів.

Суддівський вердикт виявився наступним: 119:109, 119:109 і 117:111 – все на користь Лерены.