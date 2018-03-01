Усик почне підготовку до бою за титул абсолютного чемпіона світу в Іспанії

Спортсмен проведе початковий етап підготовки в залі кікбоксера Артур Кішенка Kyshenko Gym.

Чемпіон світу за версією WBO і WBC Олександр Усик завершив відпочинок між боями Всесвітньої боксерської суперсерії і вже готовий до першого підготовчого етапу на шляху до фіналу, повідомляє Isport.

Свою підготовку до бою з росіянином Муратом Гассієвим українець почне в Іспанії. Разом зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком боксер знаходиться в Барселоні.

Читайте такожУсик: Проводити бій з Гассієвим в Росії було б несправедливоВ спільному аккаунті Усика і Ломаченка в Instagram з'явилося фото, на якому разом з боксером і його тренером знаходиться український кікбоксер Артур Кішенко, що заснував в Барселоні зал для занять спортом Kyshenko Gym, де, очевидно, і буде проходити підготовка Усика.

Нагадаємо, фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому Усик зустрінеться з росіянином Муратом Гассієвим, відбудеться 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія).