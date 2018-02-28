Усик: Проводити бій з Гассієвим в Росії було б несправедливо

Український боксер не вірить в те, що росіяни можуть провести фінал Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві або Санкт-Петербурзі.

Український чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик вважає несправедливим проводити фінал WBSS c Муратом Гассієвим в Росії. Всупереч розмовам про те, що росіяни можуть викупити право проводити бій на своїй території, Усик твердо впевнений, що це неможливо.

"Це було б просто несправедливо - і все. При цьому мені без різниці, де битися. Мені потрібен бокс. Але вони (росіяни - ред.) не перекуплять нічого", - сказав Усик в інтерв'ю Обозревателю.

У той же час боксер зізнався, що не дивиться на бій з політичної точки зору, але чудово усвідомлює, що вболівальники будуть спостерігати за боєм росіянина і українця в політичному розрізі.

"Вболівальники нехай нагнітають. Для мене ситуація одна - фінал Всесвітньої боксерської суперсерії. На кону стоять п'ять чемпіонських поясів і Кубок Мохаммеда Алі. Тому мене напружувати має тільки одне - як мені підготуватися якісно, де це буде проходити, скільки і коли. Ось це у мене на порядку денному. А те, що хтось хоче щось колисати... Нехай гойдалку розгойдає. Посадить свого кента і туди-сюди хитає. В зал нехай сходять, банку похитнуть нормально. Чи їдять волоські горіхи і читають літературу, щоб мізки свої прокачати", - сказав українець.