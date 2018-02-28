Усик: Проводити бій з Гассієвим в Росії було б несправедливо

16:07, 28 лютого 2018
Бокс
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Усик розраховує на проведення бою з Гассиевым на нейтральній території / Reuters

"Це було б просто несправедливо - і все. При цьому мені без різниці, де битися. Мені потрібен бокс. Але вони (росіяни - ред.) не перекуплять нічого", - сказав Усик в інтерв'ю Обозревателю.

У той же час боксер зізнався, що не дивиться на бій з політичної точки зору, але чудово усвідомлює, що вболівальники будуть спостерігати за боєм росіянина і українця в політичному розрізі.

"Вболівальники нехай нагнітають. Для мене ситуація одна - фінал Всесвітньої боксерської суперсерії. На кону стоять п'ять чемпіонських поясів і Кубок Мохаммеда Алі. Тому мене напружувати має тільки одне - як мені підготуватися якісно, де це буде проходити, скільки і коли. Ось це у мене на порядку денному. А те, що хтось хоче щось колисати... Нехай гойдалку розгойдає. Посадить свого кента і туди-сюди хитає. В зал нехай сходять, банку похитнуть нормально. Чи їдять волоські горіхи і читають літературу, щоб мізки свої прокачати", - сказав українець.

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Теги: #Усик#бокс#Усик - Гассієв місце проведення