Боксери збірної України здобули три нагороди на престижному міжнародному турнірі в Болгарії

Українці здобули два золота та сібло.

Три нагороди здобували українські боксери на одному з найбільш престижних міжнародних турнірів найвищої категорії, який завершився в Болгарії – «Странджа-2018», повідомили УНІАН в прес-службі Федерації боксу України.

Два золота та одна срібна медаль гарантували нашій команді потрапляння до лідируючої трійки в загальному командному медальному заліку.

Переможцями та призерами цьогорічного розіграшу змагань стали:

Вагова категорія 52 кг: Дмитро ЗАМОТАЄВ (Запоріжжя) - золото

Вагова категорія 81 кг: Валерій ХАРЛАМОВ (Одеса) - золото

Вагова категорія 64 кг: Іван ДАНЧА (Львів) - срібло

«Надзвичайно сильними складами виступили цього року провідні боксерські країни на міжнародному турнірі «Странджа» у Болгарії. Традиційно цей турнір збирає кращих і дуже приємно, що цей рік не став виключенням і в такій потужній конкуренції нам вдалось здобути два золота та одну срібну медаль, - зазначив тренер збірної України Валерій Даниленко. – Усі наші боксери показали себе досить добре. Вважаю, що однієї медалі ми точно не дорахувалися. Мова йде про лідера нашої команди на цих змаганнях увазі до 69 кг – Ярослава Самофалова. На мою думку в чвертьфінальному поєдинку Ярослав був кращим за свого опонента. А загалом хочу ще раз хочу відмітити, що на другому поспіль турнірі на початку цього року ми беремо дві золоті медалі. Це означає лише одне – ми йдемо по правильному шляху і підтверджуємо високий клас української школи боксу».

Турнір у Болгарії став для Національної збірної України другим міжнародним стартом у 2018 році. Після перших змагань, які проходили в Угорщині, в активі нашої команди було дві золоті медалі, які здобули Тимур Беляк та Ігор Шевадзуцький. Таким чином на двох стартових етапах українська збірна здобуває чотири золоті та одну срібну медаль.

Наступним міжнародним стартом для нашої команди стане виступ на міжнародному турнірі в Фінляндії, який пройде з 9 по 11 березня.