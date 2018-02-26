Британський боксер помер незабаром після поєдинку
13:37, 26 лютого 2018Бокс
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31-річний боксер Вестгарт переміг співвітчизника британця після десяти напружених раундів з обопільними нокдаунами, а невдовзі помер.
Скотт Вестгарт / РА
Британський боксер-професіонал Скотт Вестгарт помер незабаром після поєдинку проти співвітчизника Дека Спелмана.
Про це повідомляє ВВС.
Бій пройшов в англійському Донкастері. 31-річний Вестгарт переміг Спелмана після десяти напружених раундів з обопільними нокдаунами.
Під час інтерв'ю після поєдинку британець вже виглядав погано, а вже будучи в роздягальні, втратив свідомість. Боксер був негайно госпіталізований з підозрою на крововилив у мозок.
Лікарі не змогли врятувати життя Вестгарта. Він помер у шпиталі.
За свою кар'єру на профі-рингу Вестгарт провів 10 боїв, 7 з яких виграв, в тому числі у двох переміг нокаутами.
Нагадаємо, що на початку лютого помер український боксер Ігор Слюсарчук. Українцю, який виступав у напівважкій вазі, було 28 років.
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