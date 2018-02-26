Британський боксер помер незабаром після поєдинку

31-річний боксер Вестгарт переміг співвітчизника британця після десяти напружених раундів з обопільними нокдаунами, а невдовзі помер.

Британський боксер-професіонал Скотт Вестгарт помер незабаром після поєдинку проти співвітчизника Дека Спелмана.

Про це повідомляє ВВС.

Бій пройшов в англійському Донкастері. 31-річний Вестгарт переміг Спелмана після десяти напружених раундів з обопільними нокдаунами.

Під час інтерв'ю після поєдинку британець вже виглядав погано, а вже будучи в роздягальні, втратив свідомість. Боксер був негайно госпіталізований з підозрою на крововилив у мозок.

Лікарі не змогли врятувати життя Вестгарта. Він помер у шпиталі.

За свою кар'єру на профі-рингу Вестгарт провів 10 боїв, 7 з яких виграв, в тому числі у двох переміг нокаутами.

Нагадаємо, що на початку лютого помер український боксер Ігор Слюсарчук. Українцю, який виступав у напівважкій вазі, було 28 років.