Українець Далакян став чемпіоном світу з боксу в напівсередній вазі

В титульному бою Далакян переміг американця Вілорію.

Український боксер Артем Далакян здобув перемогу над американцем Брайаном Вилорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Українець володів перевагою впродовж всього бою, і всі судді віддали йому перемогу за підсумком 12 раундів з однаковим рахунком: 118:109. У 9-му раунді з Далакяна зняли очко.

Далакян став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і третім українцем - чинним володарем титулу (разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком).