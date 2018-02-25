Українець Далакян став чемпіоном світу з боксу в напівсередній вазі

15:29, 25 лютого 2018
Бокс
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Артем Далакян (ліворуч) став чемпіоном світу / ua.tribuna.com

Українець володів перевагою впродовж всього бою, і всі судді віддали йому перемогу за підсумком 12 раундів з однаковим рахунком: 118:109. У 9-му раунді з Далакяна зняли очко.

Далакян став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і третім українцем - чинним володарем титулу (разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком).

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Теги: #Артем Далакян