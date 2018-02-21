Бійці міжнародного турніру MMA PRO Ukraine 15 проведуть зважування і дуель поглядів

Турнір відбудеться в Києві у найближчу суботу, 24 лютого.

23 лютого о 16:00, за день до міжнародного турніру MMA PRO UKRAINE 15, відбудеться церемонія зважування учасників традиційна дуель поглядів, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Топ-бійці ММА та відомі боксери зберуться в новому бійцівському клубі SpartaBox (вул. Довженка, 3). Організатори турніру – Професійна Ліга ММА PRO Ukraine за участю К2 promotions.

Головна інтрига турніру – навколо двох боїв. Українець Максим Пашков битиметься з бразильцем Густаво Вурлітцером за титул чемпіона Європи з ММА серед професіоналів. А не програвши жодного бою в професійній кар'єрі українські боксери Мишико Беселія та Владислав Мельник з'ясують у поєдинку, хто з них стане володарем поясу Чемпіона України з боксу.

Не менш видовищними обіцяють бути бої ММА: нашого нокаутера Олександра Гончара проти бійця з Киргизстану Илімбека Токтогулова, бій українця Ельнура Велієва проти Хайрема Родрігеса з Нідерландів, бій Костянтина Лінніка і Максима Мельника, переможець якого стане претендентом на пояс Чемпіона України з ММА. Бій у дисципліні ММА проведе також українець Ігор Онопрієнко. Під питанням вихід на ринг Олександра Плетенко в бою проти ізраїльтянина Алмога Шея, бійця Беллатор. Відбудеться бій – залежить від стану здоров'я Олександра.

Шанувальники боксу на турнірі MMA PRO UKRAINE 15, окрім чемпіонського бою чекають також виходу на ринг українського важкоатлета Станіслава Кутіна.

Професійна Ліга змішаних єдиноборств MMA PRO UKRAINE заснована на початку 2015 року. Під егідою Ліги за цей час проведено вже 29 турнірів. Сформована українська професійна команда з 16 бійців, які беруть участь у десятках міжнародних турнірів ММА.