Порошенко привітав найтитулованішого українського боксера Ломаченка з 30-річчям

Ломаченко визнаний найкращим боксером 2017 року в усіх авторитетних опитуваннях.

Президент України Петро Порошенко привітав дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу серед професіоналів Василя Ломаченка з 30-річчям.

«Вітаю нашого чемпіона Vasyl Lomachenko / Василий Ломаченко з днем народження. Пишаємось тобою, віримо в твої подальші перемоги у світовому боксі», - йдеться в дописі глави держави на його сторінці в Facebook.

«З 30-річчям, наш чемпіоне!», - написав Порошенко.

***Найтитулованіший український боксер народтвся 17 лютого 1988 року в м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) та другій напівлегкій вазі (до 59,0 кг). Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках), дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України. Визнаний кращим боксером 2017 року в усіх найавторитетніших опитуваннях.

і 2012 роках), дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України. Визнаний найкращим боксером 2017 року в усіх авторитетних опитуваннях.