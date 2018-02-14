Жіноча збірна України розгромила голландок у відборі баскетбольного Євро-2018

Капітан української збірної Ягупова набрала 39 очок.

У столичному Палаці спорту завершився поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи-2019 з баскетболу серед жіночих збірних. Українки завдали поразки команді Голландії з розгромним рахунком - 84:49.

Найкращим гравцем зустрічі стала Аліна Ягупова, яка набрала 39 очок.

Українки з перших хвилин почали нарощувати свою перевагу і мали перевагу в кожній чверті.

Перемога дозволила українській команді зміцнити свої позиції в групі F відбіркового етапу Євро. Нагадаємо, іншими суперниками нашої збірної по квартету є команди Болгарії та Іспанії.

Євробаскет-2019. Кваліфікація. Група F

Україна - Нідерланди 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)

Україна: Ягупова 39 + 10 підбирань + 5 перехоплень + 4 передачі + 1 блок-шот - 5 втрат, Удоденко 15 + 5 передач + 4 підбирань, Білоцерківська 8 + 5 передач + 4 підбирання, Радуловіч 5 + 4 підбирання, Ольховик 3 - старт, Бережинська 5 + 5 підбирань - 4 втрати, Науменко 5, Краєвська 2, Самбурська 2, Горобець 0

Нагадаємо, до цього в третьому турі кваліфікації збірна України вдома поступилася діючим чемпіонкам Європи іспанкам.