"Денвер" переграв "Сан-Антоніо", "Клівленд" сильніше "Оклахоми" в матчах НБА

Завершився черговий ігровий день в лізі.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів, в центральних з яких "Денвер Наггетс" переграв "Сан-Антоніо Сперз", а "Клівленд Кавальерс" був сильнішим за "Оклахому Тандер", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Денвер" на своєму майданчику обіграв "Сан-Антоніо" з рахунком 117:109. "Клівленд" був сильнішим за "Оклахоми" у більш результативному матчі - 120:112.

НБА. Регулярний чемпіонат.

13 лютого.

Торонто – Майамі 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)

Торонто: ДеРозан (27), Лоурі (22 + 8 передач), Ібака (14 + 10 підбирань), Валанчюнас (6 + 10 підбирань), Ануноби (6) – старт; Майлз (11), ВанВлит (10 + 6 передач), Райт (10), Сиакам (5), Пелтль (4), Пауелл (0).

Майамі: Драгіч (28), Річардсон (10), Уайтсайд (10 + 10 підбирань), Джонсон (7), Вінслоу (5) – старт; Джонсон (16 + 7 підбирань), Еллінгтон (15 + 7 підбирань), Адебайо (11), Вейд (10 + 11 підбирань + 6 передач).

Мілуокі – Атланта 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)

Мілуокі: Міддлтон (21 + 7 підбирань), Адетокумбо (15 + 15 підбирань), Бледсоу (14 + 9 передач + 6 втрат), Макеров (12), Снелл (6) – старт; Зеллер (14 + 8 підбирань), Паркер (7), Браун (3), Террі (3), Кілпатрік (2).

Атланта: Шредер (18), Бэйзмор (17), Ільясова (15 + 7 підбирань), Дедмон (13 + 10 підбирань), Прінс (11) – старт; Мускала (8), Ділейні (4 + 7 підбирань), Коллінз (4), Дорсі (0), Тейлор (0).

Міннесота – Х'юстон 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42)

Міннесота: Таунс (35 + 12 підбирань + 3 блок-шота), Тіг (25 + 8 передач), Батлер (15 + 7 підбирань + 6 передач), Гібсон (12), Віггінс (7) – старт; Кроуфорд (11), Бьелица (3), Дженг (0), Джонс (0), Брукс (0), Олдріч (0).

Х'юстон: Харден (34 + 6 підбирань + 13 передач), Капела (14 + 12 підбирань), Підлога (13 + 8 підбирань + 7 передач), Такер (10), Мба а Муте (7) – старт; Андерсон (21), Гордон (13), Нене (8), Грін (6).

Оклахома-Сіті – Клівленд 112:120 (28:29, 29:33, 30:29, 25:29)

Оклахома: Джордж (25 + 6 передач), Ентоні (24 + 7 підбирань), Адамс (22 + 17 підбирань), Уестбрук (21 + 7 підбирань + 12 передач), Абринес (0) – старт; Грант (14 + 6 підбирань), Фелтон (6), Паттерсон (0), Хьюстис (0).

Клівленд: ЛеБрон Джеймс (37 + 8 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Сміт (18 + 6 підбирань), Хілл (7), Осман (5), Томпсон (2) – старт; Кларксон (14), Худ (14), Ненсі (13 + 9 підбирань), Грін (10), Корвер (0).

Даллас – Сакраменто 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)

Даллас: Бареа (19 + 13 передач), Барнс (18), Сміт (17), Меттьюз (13), Новіцкі (12 + 6 підбирань) – старт; Пауелл (18 + 6 підбирань), Макдермотт (6), Коллинсуорт (6), Феррел (0), Клебер (0), Межри (0), Джонс (0).

Сакраменто: Рендолф (22 + 7 підбирань), Богданович (19), Джексон (12 + 6 підбирань), Фокс (11 + 7 передач), Коулі-Стайн (10) – старт; Темпл (13), Куфос (11 + 7 підбирань) , Картер (8), Хилд (8), Семпсон (0).

Денвер – Сан-Антоніо 117:109 (30:32, 28:29, 29:29, 30:19)

Денвер: Йокіч (23 + 13 підбирань + 11 передач), Бартон (20 + 6 передач), Чендлер (17 + 8 підбирань), Мюррей (17), Харріс (15) – старт; Лайлс (11), Харріс (7), Артур (5), Бізлі (2), Морріс (0).

Сан-Антоніо: Бертанс (12), Мюррей (12 + 6 підбирань), Газоль (10 + 7 підбирань), Грін (7 + 6 підбирань), Андерсон (2) – старт; Ловернь (26 + 11 підбирань), Паркер (17), Джинобили (8), Міллс (8), Форбс (5), Уайт (2), Хілліард (0), Підлога (0).