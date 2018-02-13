"Черкаські Мавпи" впевнено переграли "Миколаїв" у матчі Суперліги

Результат зустрічі вирішила перша чверть.

«Черкаські Мавпи» на своєму майданчику впевнено розібралися з «Миколаєвом» у матчі Суперліги. Результат зустрічі вирішила перша чверть, яку команда Максима Міхельсона виграла з перевагою у 24 очки. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став форвард Олександр Кольченко, який набрав 16 очок. Для «Мавп» ця перемога стала четвертою поспіль у Суперлізі, а «Миколаїв» програв сьому зустріч поспіль. «Черкаські Мавпи» — «Миколаїв» - 96:76 (35:11, 23:24, 23:18, 15:23). «Черкаські Мавпи»: Бояркін (4 + 7 передач), Кольченко (16), Конєв (9 + 8 підбирань), Липовцев (8), Девіс (11) — старт; Конате (12 + 5 підбирань), Кобець (15), Ткаченко (7), Нагорний (3), Беллфілд (9 + 7 передач + 3 перехоплення), Руслов (2). «Миколаїв»: Тонченко (12), Шостуха (6), Носков (0 + 6 підбирань), Онуфрієв (13), Кушніров (15 + 7 підбирань) — старт; Іванов, Анікієнко (10 + 5 підбирань), Давидюк (5), Мусієнко (7), Хохоник (8 + 6 передач), Бобров

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