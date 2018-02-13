"Фінікс" з українцем Ленєм у складі програв "Голден Стейт" в черговому матчі НБА

Гра завершилася з рахунком 83:129.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" з українським легіонером Олексієм Ленєм у складі, програли "Голден Стейт Ворріорз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 83:129.

На рахунку Леня в цій грі 8 очок, 7 підбирань, 2 передачі та 1 втрата за 20 хвилин 13 секунд проведених на майданчику.

НБА. Регулярний чемпіонат.

12 лютого.

Філадельфія – Нью-Йорк 108:92 (31:21, 26:34, 29:24, 22:13)

Філадельфія: Шарич (24), Медик (18), Эмбиид (17 + 6 підбирань), Сіммонс (13 + 6 підбирань + 6 передач + 3 блокшота), Ковінгтон (13 + 5 підбирань) – старт; Макконнелл (10 + 10 підбирань + 11 передач), Джонсон (5), Букер (5), Андерсон (3), Луваву-Кабарро (0).

Нью-Йорк: Бізлі (22 + 5 підбирань), Кантер (17 + 13 підбирань), Джек (11), Хардуэй-молодший (9), Томас (0) – старт; (18), Мудиай (7), о'куінн (4), Хікс (2), Дотсон (2), Ниликина (0), Корнет (0), Берк (0).

Детройт – Новий Орлеан 103:118 (31:32, 21:28, 28:35, 23:23)

Детройт: Гріффін (22 + 6 підбирань + 5 втрат), Буллок (14), Драммонд (13 + 21 підбирань), Сміт (11 + 6 підбирань), Джонсон (10) – старт; Нельсон (12 + 5 передач), Толливер (6), Енніс (5), Кеннард (5), Геллоуей (3), Морлэнд (2), Элленсон (0), Байкс (0).

Новий Орлеан: Девіс (38 + 10 підбирань), Холідей (21 + 12 передач), Окафор (8 + 7 підбирань), Рондо (8 + 5 підбирань + 8 передач), Мур (0) – старт; Миротич (21 + 12 підбирань), Міллер (12), Кларк (4 + 6 підбирань), Діалло (4 + 5 підбирань), Лиггинс (2), Кук (0).

Бруклін – Кліпперс 101:114 (22:34, 29:32, 16:24, 34:24)

Бруклін: Крэбб (15 + 6 підбирань), Динуидди (13 + 8 передач), Керролл (12 + 10 підбирань), Ейси (8 + 5 підбирань + 5 передач), Аллен (8) – старт; Расселл (16 + 5 передач), Харріс (16), Окафор (7), Каннінгем (4), Вайтхад (2), Стаускас (0), Уебб (0).

Кліпперс: Ріверс (17), Джордан (17 + 16 підбирань), Галлинари (16 + 5 підбирань), Бредлі (11), Харріс (10 + 8 підборів) – старт; Лу Вільямс (20), Харрелл (15), Теодосич (7), Джонсон (2), Торнвелл (0), Деккер (0), Уоллес (0).

Чикаго – Орландо 105:101 (30:27, 23:24, 24:20, 28:30)

Чикаго: Маркканен (21 + 8 підбирань), ЛаВин (18 + 7 підбирань + 5 передач), Грант (14 + 6 підбирань + 7 передач), Холідей (8 + 9 підбирань), Лопес (6 + 5 підбирань + 5 передач) – старт; Портіс (19 + 7 підбирань), Валентайн (11), Нваба (5), Ципзер (3), Арчидиаконо (0).

Орландо: Хезонья (24 + 6 підбирань), Фурньє (22 + 5 передач), Сіммонс (14 + 5 передач), Бийомбо (10), Огастін (5) – старт; Спейтс (10), Аффлало (7), Мак (5 + 6 передач), Берч (4 + 8 підбирань), Айванду (0).

Юта – Сан-Антоніо 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22)

Юта: Мітчелл (25 + 7 підбирань + 5 передач), Инглс (20 + 7 підбирань + 7 передач), Фейворс (19 + 8 підбирань), Гобер (10 + 11 підбирань), о'ніл (8) – старт; Краудер (14), Жеребко (3), А (2), Беркс (0), Юдо (0).

Сан-Антоніо: Андерсон (16 + 6 підбирань), Газоль (15 + 15 підбирань + 6 передач), Грін (13), Бертанс (12), Мюррей (12) – старт; Ловернь (10 + 5 підбирань), Джинобили (9), Паркер (6), Форбс (6), Міллс (0).

Голден Стейт – Фінікс 129:83 (25:24, 37:21, 37:26, 30:12)

Голден Стейт": Каррі (22 + 9 підбирань + 7 передач), Каспі (19 + 10 підбирань), Дюрант (17 + 7 підбирань + 6 передач), Томпсон (16), Пачулія (4 + 6 підборів) – старт; Янг (16), Маккоу (9), Макгі (7), Игудала (7), Вест (6), Лівінгстон (4), Луні (2).

Фінікс: Пейтон (29 + 8 підбирань), Уоррен (14 + 6 підбирань), Чендлер (8 + 9 підбирань), Джексон (8), Бендер (3) – старт; Лень (8 + 7 підбирань + 2 передачі + 1 втрата; 20:13 хвилин), Деніелс (7), Грей (5), Кріс (1), Дадлі (0), Рід (0)