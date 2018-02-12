​Житомирські баскетболісти вибороли перемогу у вінничан у рамках Першості України

11:17, 12 лютого 2018
Баскетбол
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Житомирські баскетболісти вибороли перемогу у вінничан у рамках Першості України / фото zt-rada.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, у Житомирі 10-11 лютого баскетбольний клуб "Житомир" приймав клуб "Вінницькі зубри".

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При цьому житомирська команда виборола перемогу у "Вінницьких зубрів" у рамках Першості України з баскетболу.

Житомиряни продовжать боротьбу уже найближчими вихідними, 17-18 лютого, в Сарнах з баскетбольним клубом БК «Маяк».

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Теги: #житомирські баскетболісти#Першість України з баскетболу