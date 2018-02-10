Матч проти "Миколаєва" завершився з рахунком 66:60.

В суботу відбувся один матч української баскетбольної Суперліги, в якому "Запоріжжя-ZOG" оформив четверту перемогу у баскетбольній Суперлізі, здолавши "Миколаїв", повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилась з рахунком 66:60.

Запоріжці виграли старт матчу завдяки впевненій грі свого центрового Валерія Анісімова, який за першу чверть відзначився 8 очками. Господарі демонстрували далеко не ідеальний баскетбол, але миколаївці, реалізувавши 25% кидків з гри, набрали 11 очок за чверть та допустили 7 втрат. Обидва тренери задіяли широку ротацію, загравше ще за першу половину по 10 гравців. Господарям вдалося зберегти відрив перед великою перервою завдяки Щепкіну, який додав у нападі, набравши 11 балів за другу чверть.

У третій десятихвилинці господарям також вдалося зберегти лідерство, яке по ходу чверті ставав двозначим. Миколаївці провели непоганий відрізок у середині чверті, коли вдало у гру зайшов наддосвідчений снайпер гостей Іванов, але прохідний двір у фарбі не дозволив команді Поляха претендувати на повноцінний камбек. Гості так і не знайшли резервів для того щоб змінити хід гри. Миколаїв програв щит і атакував із жахливим відсотком протягом усього матчу, що стало ключовими чинниками у цьому матчі.

Запоріжці нейтралізували лідерів суперника і, захопивши лідерство ще у першій половині матчу, зуміли втримати переможний результат. Запоріжці вперше у сезоні перемогли Миколаїв, оформивши свою четверту перемогу у сезоні. Миколаїв зазнав шостої поразки поспіль.

Запоріжжя-ZOG - Миколаїв 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)

Запоріжжя-ZOG: Щепкін 15, Анісімов 13 + 7 підбирань, Овдєєнко 3, Ткачук 2 + 8 передач - старт, Кондраков 9, Ворнік 7 + 6 підбирань, Буц 4

Миколаїв: Кушніров 9 + 7 підбирань - 4 втрати, Онуфрієв 9, Носков 7, Тонченко 0 + 8 передач, Мусієнко 0 - старт, Іванов 12, Давидюк 9 + 5 підбирань, Шостуха 7, Попов 3, Анікієнко 2