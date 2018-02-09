"Черкаські Мавпи" вперше в сезоні перемогли чемпіона української баскетбольної Суперліги "Будівельник"

Матч завершився з рахунком 78:77.

В Черкасах завершився матч чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Черкаські Мавпи" протистояли столичному "Будівельнику" й вперше в сезоні перемогли чинного чемпіона Суперліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився рахунком 78:77.

Уже на старті поєдинку почали підтверджуватися очікування напруженої боротьби на майданчику. Ще не пройшло й хвилини, як Липовцев отримав персональний фол, а Анісімов відкрив рахунок, реалізувавши один зі штрафних. Отверченко після невдалого дальнього кидка збільшив перевагу киян. Надалі пішла відповідь господарів. Кілька результативних атак і після прориву Кольченка уже господарі вирвалися вперед на 2 очки. Такими гойдалками розгорталися події впродовж усієї стартової чверті. Заключний триочковий Дугата зафіксував мінімальну перевагу гостей за підсумками 10-хвилинки.

За схожим сценарієм розвивалася гра і з початку другої чверті. А після дальнього пострілу Кольченка різниця вперше сягнула 6 очок. Однак Мавпи не скористалися цим, аби остаточно захопити ініціативу. Анісімов сходу забив з гри, а потім влучним штрафним зменшив цю різницю вдвічі. Під кінець чверті Липовцев та Зотов обмінялися влучними триочковими. При цьому кияни знову вийшли вперед. Та за 21 секунду госпдарі змусили гостей фолити і Кольченко штрафними зрівняв рахунок на перерву – 37:37.

За практично рівної гри в першій половині кияни все ж перевершували господарів за підбираннями – 23:17.

Поновилася боротьба дальнім влучанням Вінтоняка. Девіс одразу два очки відіграв, але схибив за мить в наступній спробі пострілу з-за дуги. Захист киян зруйнував ще кілька наступних атак Мавп, поки Кольченко таки не пробив його дальнім кидком. Коли ж господарі знову відірвалися на 6 очок, Будівельник взяв тайм-аут. Гру кияни поновили триочковим Крутоуса. Мавпи відповіли триочковим Липовцева та данком Девіса. Кілька хвилин гості ніяк не могли скоротити відставання. Та під кінець чверті Крутоус взяв гру на себе – у підсумку ривок у 8 очок. Заключний прорив Місяця вивів киян вперед перед початком заключної чверті – 54:53.

Після обміну результативними атаками на початку вирішальної частини гри кияни захопили незначну перевагу. Та майже за дві хвилини до кінця ігрового часу господарі таки зрівняли рахунок. Кияни стали частіше помилятися й фолити. То ж Мавпи використали це, аби на заключні секунди захопити вкрай важливу перевагу в рахунку. За хвилину до сирени кияни відставали на 4 очки, а Анісімов заробив четвертий фол. За 19 секунд Вінтоняк реалізував триочковий, який до мінімуму скоротив відставання. Згодом Анісімов залишився без нагляду під кільцем Мавп та переправив м’яч у ціль – нічия 77:77. Але вже за мить він же вп’яте сфолив, залишив майданчик, а Бояркін реалізував один з двох штрафних, який і став переможним.

Відтак, "Черкаські Мавпи" вперше в сезоні перемогли чинного чемпіона.

У господарів найкращим чином проявили себе Девіс з 26-ма очками та Липовцев – 5 триочкових.

"Черкаські Мавпи" наступний поєдинок зіграють 13 лютого – вдома проти "Миколаєва". "Будівельник" також вдома зіграє проти "Миколаєва", але вже 15 лютого.

Черкаські Мавпи – Будівельник (Київ) – 78:77 (19:20, 18:17, 16:17, 25:23)

Черкаські Мавпи: Конєв 2о, 5пд, 2пр, Кольченко 12о, 4пд, 1пр, Липовцев 15о, 4пд, 2пр, Бояркін 5о, 2пд, 6пр, Девіс 26о, 7пд; Конате 7о, 5пд, Кобець 9о, 3пд, Руслов, Ткаченко, Беллфілд 2о, 2пд, 4пр.

Будівельник: Анісімов 21о, 8пд, 1пр, Місяць 7о, 6пд, 1пр, Крутоус 16о, 6пд, 1пр, Отверченко 8о, 5пд, 4пр, Дугат 8о, 4пд, 3пр; Вінтоняк 6о, 5пд, 2пр, Сандул 2о, 5пд, 2пр, Дзюба, Зотов 9о, 5пд, 7пр.