Поєдинок "Клівленд" - "Міннесота" встановив рекорд НБА

Матч "Новий Орлеан" - "Індіана" не відбувся через технічні проблеми з дахом арени.

У регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулися чергові матчі. "Клівленд" обіграв "Міннесоту" в драматичній і надрезультативній зустрічі - 140:138, де все вирішилося в овертаймі. При цьому команди встановили історичне досягнення. Гравці обох колективів разом реалізували 40 триочкових кидків, з яких 21 точне влучання у "Кавальєрс", а 19 – у "Міннесоти".

Додамо, що матч "Новий Орлеан" - "Індіана" не відбувся через технічні проблеми з дахом, що протікав.

Детройт – Бруклін 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33)

Детройт: Гріффін (25 + 7 передач), Драммонд (17 + 27 підбирань), Джонсон (19), Сміт (15 + 6 підбирань), Буллок (9) – старт; Геллоуей (13), Толлівер (9), Кеннард (8).

Бруклін: Кребб (34), Харріс (18 + 6 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Керолл (14 + 12 підбирань), Аллен (13 + 14 підбирань + 6 передач), Динуідді (12 + 11 передач) – старт; Расселл (4 + 6 втрат), Мозгов (4), Уебб (3), Окафор (2), Вайтхад (2), Стаускас (0).

Майамі – Х'юстон 101:109 (24:35, 33:26, 23:22, 21:26)

Майамі: Драгіч (30 + 6 передач), Річардсон (30), Уайтсайд (16 + 17 підбирань), Вінслоу (5), Джонс (3) – старт; Дж. Джонсон (9), Адебайо (5), Т. Джонсон (3 + 6 підбирань).

Х'юстон: Харден (41 + 6 передач), Пол (24 + 7 підбирань + 7 передач), Капела (13 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Мба а Муте (9), Такер (3) – старт; Грін (12), Нене (7), Браун (0).

Клівленд – Міннесота 140:138 OT (31:29, 33:37, 37:33, 28:30, 11:9)

Клівленд: Джеймс (37 + 10 підбирань + 15 передач + 5 втрат), Сміт (20), Томпсон (17), Томас (13 + 7 передач), Краудер (10) – старт; Корвер (14), Грін (13 + 6 підбирань), Осман (9), Роуз (3).

Міннесота: Батлер (35 + 6 передач), Таунс (30 + 10 підбирань), Віггінс (19), Тіг (14 + 15 передач), Гібсон (9) – старт; Кроуфорд (16), Дженг (10), Бьєліца (5 + 6 підбирань), Джонс (0).

Мемфіс – Юта 88:92 (16:21, 23:23, 24:24, 25:24)

Мемфіс: Харрісон (23), Газоль (20 + 6 підбирань), Грін (11 + 7 підбирань), Брукс (11 + 6 підбирань), Мартін (6) – старт; Чалмерс (7 + 5 втрат), Енніс (6), Ребб (4), Селден (0).

Юта: Рубіо (29 + 8 підбирань), Мітчелл (9), Гобер (8 + 12 підбирань), Інглс (7), Фейворс (2 + 8 підборів) – старт; Худ (18), Нето (8), Джонсон (7), О'Ніл (4), Жеребко (0).

Фінікс – Сан-Антоніо 81:129 (9:28, 22:41, 19:28, 31:32)

Фінікс: Джексон (13 + 6 підбирань), Бендер (12 + 6 підбирань), Уоррен (11), Кріс (7 + 10 підбирань), Юліс (0) – старт; Лень (14 + 5 підбирань + 3 передачі + 1 перехоплення + 1 блок-шот + 1 втрата; 18:00 хвилин), Грей (9), Хаус (6), Деніелс (5), Пітерс (2), Рід (2), Дадлі (0).

Сан-Антоніо: Олдрідж (23 + 13 підбирань), Грін (17), Мюррей (14), Бертанс (9 + 6 підбирань), Андерсон (0) – старт; Міллс (18), Паркер (13), Уайт (10), Форбс (7), Джинобілі (8), Газоль (5 + 11 підбирань + 3 блок-шота), Пол (3), Ловернь (2).

Новий Орлеан – Індіана

*відкладений через технічний стан стадіону