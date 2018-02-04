"Будівельник" в кінцівці поступився "Хіміку", "Мавпи" впевнено обіграли БІПу в Суперлізі

Відбулися дві гри в рамках регулярної першості.

В неділю відбулися два матчі української баскетбольної Суперліги. Южненський «Хімік» в матчі регулярного чемпіонату вдома з мінімальним рахунком обіграв «Будівельник» - 83:82.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Ключовою стала остання чверть матчу, яку южненці провели активніше за киян. Перемогу своїй команді за 6 секунд до кінця гри приніс Ілля Сидоров.

«Хімік» – «Будівельник» - 83:82 (20:25, 19:18, 23:25, 21:14)

«Хімік»: Колтер (12), Сидоров (18 + 7 передач), Ерієнс (4), Павлов (7 + 6 підбирань), Антипов (21) – старт; Мальчевський (19 + 7 підбирань), Марченко (2).

«Будівельник»: Дугат (10), Отверченко (26 + 6 передач), Крутоус (19), Сандул (4 + 6 підбирань), Анісімов (16 + 8 підбирань) – старт; Місяць (5), Вінтоняк (2), Зотов (0 + 7 передач), Дзюба.

У ще одному поєдинку «Черкаські Мавпи» впевнено переграли одеську БІПу, подолавши відмітку в сто очок.

У першій чверті гості набрали 39 очок, створивши собі комфортний відрив у 15 пунктів, а після знову записали в актив більше 30 очок і збільшили розрив до 24-х. В третьому часовому відрізку команда Максима Міхельсона знову не дала засумніватися у своєму лідерстві, а у вирішальній чверті програла вісім очок, але це не відбилося на результаті матчу.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став захисник «Мавп» Олександр Кольченко, який записав у свій актив 34 пункти.

«БІПА» – «Черкаські Мавпи» 87:109 (24:39, 22:31, 17:23, 24:16)

«БІПА»: Артамонов (10 + 5 передач), Ефіанаї (11 + 5 підбирань), Ноффле (22 + 6 втрат), Кривцов (3), Тихонов (9) – старт; Прокопенко (15 + 4 передачі), Луценко (11), Тищенко (4 + 6 підбирань + 4 втрати), Балабан (2).

«Черкаські Мавпи»: Бояркін (1 + 5 передач), Кольченко (34 + 4 втрати), Конєв (10 + 6 підбирань + 2 блок-шота), Липовцев (5), Девіс (20 + 7 підбирань) – старт; Кобець (15 + 5 підбирань), Беллфілд (11 + 6 передач), Конате (7), Ткаченко (4), Руслов (2).

Зазначимо, що після матчу з БІПою «Мавпи» посідають третю сходинку в турнірній таблиці з 34 очками. Лідирує "Дніпро" (40 очок), на другій позиції "Будівельник" (36 очок).