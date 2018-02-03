"Дніпро" розтрощив "Запоріжжя" в матчі української баскетбольної Суперліги

"Політехнік" виявився сильнішим за "Миколаїв".

В суботу відбулися два матчі чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в яких лідер чемпіонату "Дніпро" розтрощив в гостях "Запоріжжя", а харківський "Політехнік" виявився сильнішим за МБК "Миколаїв", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Дніпро" ще більше закріпив свою лідируючу позицію в таблиці Суперліги, а "Політехнік" вперше в сезоні переміг "Миколаїв"

Суперліга. Баскетбол.

Запоріжжя-ZOG – Дніпро 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28)

Запоріжжя: Кожем'якін 14 - 7 втрат, Кондраков 3 + 4 підбирання + 4 передачі, Щепкін 17 + 4 підбирання, Нікітін, Ясиненко 6 - старт; Буц, Анісімов 21 + 8 підбирань 0 4 втрати, Теряник 3

Дніпро: Мішула 15 + 6 передач, Вільховецький 7 + 4 підбирання - 4 втрати +3 перехоплення, Ревзін 9 + 5 передач, Глєбов 15 + 7 передач, Тимофеєнко 8 + 8 підборів - старт; Шундель 10 + 4 підбирання, Закурдаев 6, Шевченко 9 + 7 підбирань, Мироненко 7, Сизов 4

МБК Миколаїв – Авантаж-Політехнік 83:89 (20:24, 20:15, 16:25 27:25)

Миколаїв: Тонченко 4, Мусієнко, Носков 13 + 5 передач - 5 втрат, Онуфрієв 11 + 7 підбирань, Кушніров 15 + 5 підбирань - старт; Іванов 6, Шостуха 17, Давидюк 2, Хохонік, Попов 15 + 5 підбирань + 5 передач

Політехнік: Йованович 22, Козлов 11 + 6 передач, Барнс 17 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення, Рочняк 14 + 7 підбирань, Вуйович 21 + 10 підбирань - старт; Рудаков 2, Тарасенко 2