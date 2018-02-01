"Дніпро" та "Політехнік" виграли чергові матчі української баскетбольної Суперліги

"Дніпро" оформив вольову перемогу у Миколаєві.

В четвер в українській баскетбольній Суперлізі відбулися два матчі регулярного чемпіонату, які виграли "Дніпро" та харківський "Авантаж-Політехнік", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Дніпро" обіграв "Миколаїв" в гостях після програнного вчисту первого тайму гри. У свою чергу, "Авантаж-Політехнік" вирвав вольову перемогу в овертаймі у битві аутсайдерів проти "Запоріжжя-ZOG".

МБК Миколаїв – Дніпро 75:85 ОТ (25:26, 22:11, 4:21, 20:13, 4:14)

МБК Миколаїв: Кушніров 19 + 11 підбирань + 4 блок-шоти, Носков 19 + 7 підбирань – 4 втрати, Шостуха 9, Онуфрієв 9 + 7 підбирань, Тонченко 2 – старт, Попов 10 + 9 підбирань, Давидюк 5, Хохоник 2

Дніпро: Тимофеєнко 18 + 18 підбирань, Глєбов 17 + 9 передач – 3 втрати, Мішула 11, Вільховецький 9 + 6 підбирань + 4 передачі, Ревзін 7 + 4 передачі – старт, Шундель 10 + 5 передач, Шевченко 7 + 5 підбирань, Сізов 6 + 5 підбирань

Запоріжжя-ZOG – Авантаж-Політехнік 83:89 ОТ (22:16, 15:18, 16:22, 20:17, 10:16)

Запоріжжя-ZOG: Щепкін 33, Кондраков 11, Нікітін 10 + 9 підбирань, Анісімов 4 + 11 підбирань, Ткачук 0 + 5 передач – старт, Кожемякін 15, Ясиненкно 4, Ворнік 4 + 7 підбирань, Теряник 2

Авантаж-Політехнік: Йованович 18 + 6 передач, Барнс 17 + 7 підбирань + 6 передач – 4 втрати, Рочняк 14 + 12 підбирань, Рудаков 6, Колотілов 0 – старт, Вуйович 15 + 12 підбирань, Козлов 11 + 11 підбирань + 4 передачі, Тарасенко 8 + 4 підбирання