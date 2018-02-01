"Фінікс" українця Леня обіграв "Даллас", "Клівленд" сильніше за "Майамі" в НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні в НБА відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. "Клівленд" здобув важку перемогу над "Майамі" - 91:89. "Фінікс" українця Олексія Леня обіграв "Даллас". Український гравець через ушкодження пропустив четвертий матч з останніх п'яти, зіграних "Фініксом". Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Орландо – Лейкерс 127:105 (29:25, 29:26, 43:30, 26:24) Орландо: Спейтс (21), Фурньє (19), Пейтон (15 + 7 підбирань + 6 передач), Симмон (14), Бийомбо (5 + 6 підбирань) – старт; Хезонья (14), Мак (13 + 7 передач), Огастін (12), Айванду (6 + 5 підбирань), Аффлало (6), Берч (2). Лейкерс: Рендл (20 + 9 підбирань), Інгрем (13 + 5 підбирань + 5 передач), Колдуелл-Поуп (12), Енніс (5), Лопес (5) – старт; Кларксон (20 + 5 підбирань), Кузма (11), Ненсі-молодший (8), Брюер (5), Харт (3), Брайан (1). Індіана – Мемфіс 105:101 (21:25, 34:28, 29:22, 21:26) Індіана: Богданович (21 + 5 підбирань), Коллісон (16), Тернер (15 + 11 підбирань), Оладипо (13 + 5 передач + 7 втрат), Таддеус Янг (10 + 5 передач) – старт; Стівенсон (13), Сабоніс (10 + 7 підбирань), Джозеф (4), Ліф (3), Джо Янг (0). Мемфіс: Селден (24), Газоль (23 + 9 підбирань + 5 передач), Гаррісон (13 + 5 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Брукс (12 + 5 підбирань), Мартін (7) – старт; Ребб (7 + 8 підбирань), Генрі (6), Райт (5), Маклемор (4). Бруклін – Філадельфія 116:108 (30:34, 34:31, 27:23, 25:20) Бруклін: Динуідді (27), Аллен (16 + 12 підбирань), Керролл (15 + 5 передач), Кребб (14 + 5 підбирань), Ейсі (6) – старт; Расселл (22 + 5 підбирань), Окафор (8), Стаускас (3), Зеллер (3), Харріс (2), Уебб (0). Філадельфія: Ембіід (29 + 14 підбирань), Сіммонс (24 + 7 передач), Редик (20), Шарич (12 + 6 підбирань), Ковінгтон (6) – старт; Джонсон (7), Букер (6 + 5 підбирань), Макконнелл (2), Андерсон (2), Луваву-Кабарро (0). Клівленд – Майамі 91:89 (27:21, 21:29, 24:22, 19:17) Клівленд: Джеймс (24 + 11 підбирань + 5 передач + 7 втрат), Томас (13 + 5 підбирань + 6 передач), Краудер (11 + 7 підбирань), Сміт (6), Томпсон (0 + 6 підбирань) – старт; Фрай (16), Вейд (9 + 5 підбирань), Корвер (9), Грін (2), Роуз (1). Майамі: Драгіч (18 + 6 передач), Річардсон (15), Джонсон (11 + 6 підбирань), Уайтсайд (9 + 8 підбирань), Джонсон (8) – старт; Оліник (10 + 7 підбирань), Вінслоу (9 + 10 підбирань), Адебайо (9 + 5 підбирань), Еллінгтон (0 + 6 підбирань). Атланта – Шарлотт 110:123 (28:35, 24:29, 32:33, 26:26) Атланта: Бейзмор (25 + 5 передач), Шредер (13 + 9 передач), Ільясова (11), Пламлі (2), Прінс (0) – старт; Белінеллі (22), Коллінз (12), Дедмон (9 + 5 підбирань), Дорсі (7), Мускала (6 + 5 підбирань), Беббіт (2), Тейлор (1), Ділейні (0). Шарлотт: Уокер (38 + 6 передач), Ховард (20 + 12 підбирань), Камінські (11), Батюм (10 + 11 підбирань + 10 передач), Кідд-Гілкрист (10) – старт; Грем (14), Лемб (10), О'Брайан (5), Монк (3), Картер-Вільямс (2 + 5 передач), Бейкон (0), Стоун (0). Бостон – Нью-Йорк 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8) Бостон: Розир (17 + 11 підбирань + 10 передач), Тейтум (15), Хорфорд (14 + 9 підбирань + 5 передач), Браун (14), Бейнс (2 + 6 підборів) – старт; Морріс (20 + 5 підбирань), Надер (10), Тайс (8 + 6 підбирань), Оджелей (3).Аллен (0), Ябуселе (0). Нью-Йорк: Кантер (17 + 17 підбирань + 5 втрат), Порзінгіс (16), Лі (7), Хардуей-молодший (4), Джек (2) – старт; Бізлі (12 + 5 підбирань), Нілікіна (5), Томас (3), Дотсон (3), Ернангомес (3), Берк (1), Макдермотт (0), О'Куінн (0). Портленд – Чикаго 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33) Портленд: Макколлум (50 + 5 підбирань), Ліллард (13 + 7 передач), Нуркіч (12 + 9 підбирань), Аміну (8 + 6 підбирань), Тернер (8) – старт; Коннотон (10), Напьєр (8), Вонле (6), Девіс (4 + 7 підбирань), Коллінз (3 + 6 підбирань), Харклесс (2), Лейман (0). Чикаго: Лавін (23), Грант (11), Холідей (9), Ципзер (9), Лопес (6) – старт; Валентайн (15 + 6 підбирань), Фелісіо (12 + 5 підбирань), Портіс (8 + 10 підбирань), Блейкні (7), Нваба (6), Арчидіаконо (2), Пондекстер (0). Фінікс – Даллас 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27) Фінікс: Джексон (21 + 8 підбирань), Уоррен (20), Кріс (15 + 12 підбирань), Букер (15 + 5 втрат), Чендлер (6 + 8 підбирань) – старт; Деніелс (9), Хаус (6 + 5 підбирань), Бендер (4 + 5 підбирань), Дадлі (3), Кенан (3), Юліс (0). Даллас: Сміт (17 + 6 передач), Барнс (15 + 9 підбирань), Новіцкі (14 + 10 підбирань), Пауелл (7 + 7 підбирань), Меттьюз (6) – старт; Коріоліса (13), Харріс (10 + 5 передач). Коллінсуорт (4), Клебер (2 + 6 підбирань), Межрі (0).

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