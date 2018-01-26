НБА оголосила склади команд на Матч всіх зірок

67-й в історії Матч зірок НБА відбудеться 18 лютого на арені «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесі.

Національна баскетбольна асоціація оголосила склади команд на Матч всіх зірок НБА 2018 року, повідомляється на офіційному сайті ліги.

В команду ЛеБрона Джеймса увійшли гравці стартової п'ятірки Кайра Ірвінг («Бостон Селтікс»), Кевін Дюрант («Голден Стейт Ворріорз»), Ентоні Девіс («Нью-Орлеан Пеліканса») і Демаркус Казінс («Нью-Орлеан Пеліканс»), а також запасні Расселл Уестбрук («Оклахома-Сіті Тандер»), Джон Уолл («Вашингтон Візардс»), Бредлі Біл («Вашингтон Візардс»), Віктор Оладипо («Індіана Пейсерс»), Кевін Лав («Клівленд Кавальерс»), Ламаркус Олдрідж («Сан-Антоніо Сперс») і Крістапс Порзінгіс («Нью-Йорк Нікс»).

У стартовий склад команди Стефена Каррі увійдуть Джеймс Харден («Х'юстон Рокетс»), Демар Дерозан («Торонто Репторс»), Янніс Адетокунбо («Мілуокі Бакс») і Джоел Ембіід («Філадельфія Сиксерс»). На заміну будуть виходити Дем'єн Ліллард («Портленд Трэйл Блейзери»), Кайл Лоурі («Торонто Репторс»), Клей Томпсон («Голден Стейт Ворріорз»), Джиммі Батлер («Міннесота Тимбервулвз»), Дрэймонд Грін («Голден Стейт Ворріорз»), Ел Хорфорд («Бостон Селтікс») і Карл Ентоні Таунс («Міннесота Тимбервулвз»).

НБА планує відмовитися від 15-річної традиції, за якою гравці збірної Східної конференції виступали у формі єдиного дизайну синього кольору, а представники Західної конференції – червоного кольору. Оскільки формат майбутнього Матчу зірок не включає поділ на конференції, то баскетболісти вийдуть на нього у формі з логотипами своїх організацій на грудях, але у однієї із збірних вона буде чорного кольору, а в іншої – білого.

67-й в історії Матч зірок НБА відбудеться 18 лютого на арені «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесі.