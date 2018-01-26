Лідер чемпіонату НБА "Голден Стейт" обіграв "Міннесоту" у регулярному чемпіонаті

У ніч на п'ятницю в регулярному чемпіонаті НБА було зіграно чотири матчі, в центральному з яких лідер зведеної таблиці ліги "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Міннесоту Тімбервулз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 126:113.

Кращими гравцями матчу у складі "Ворріорз" стали Кевін Дюрант, на рахунку якого 28 очок, а також Клей Томпсон і Стефен Каррі - по 25.

НБА. Регулярній чемпіонат.

25 січня.

Майамі – Сакраменто 88:89 (17:19, 30:28, 25:24, 16:18)

Майамі: Драгіч (23), Уайтсайд (8 + 14 підбирань), Річардсон (6 + 7 підбирань + 6 передач), Джонсон (4 + 8 підбирань), Джонс (0) – старт; Еллінгтон (20), Вінслоу (11 + 5 підбирань), Олиник (10), Адебайо (6).

Сакраменто: Фокс (14), Богданович (11), Рендолф (10 + 10 підбирань), Коулі-Стайн (9), Джексон (8) – старт; Хилд (24 + 5 підбирань), Куфос (6 + 6 підбирань), Темпл (5), Річардсон (2), Лабиссьер (0).

Оклахома-Сіті – Вашингтон 121:112 (25:20, 29:20, 28:34, 39:38)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (46 + 6 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Джордж (18), Ентоні (13 + 8 підбирань), Адамс (12 + 10 підбирань), Роберсон (3) – старт; Фергюсон (11), Грант (10), Фелтон (6), Паттерсон (2 + 5 підбирань), Хьюстис (0).

Вашингтон: Бив (21 + 12 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Волл (21 + 12 передач + 5 втрат), Морріс (20 + 9 підбирань), Портер (11 + 6 підбирань), Гортат (4) – старт; Убре (9), Маинми (4), Саторански (2), Скотт (0), Сміт (0).

Денвер – Нью-Йорк 130:118 (39:28, 34:32, 26:32, 31:26)

Денвер: Харріс (23), Йокіч (18 + 7 підбирань + 10 передач), Мюррей (18 + 5 підбирань + 5 передач + 5 втрат), Пламли (14 + 6 підбирань), Бартон (10 + 7 передач) – старт; Лайлс (21 + 5 підбирань), Чендлер (16), Мудиай (5 + 6 передач), Крейг (5), Артур (0), Бізлі (0).

Нью-Йорк: Порзингис (21 + 7 підбирань), Кантер (20 + 7 підбирань), Лі (7 + 5 підбирань + 7 передач), Джек (6 + 8 передач), Бейкер (0) – старт; Бізлі (21), Берк (18 + 11 передач), Томас (9), Эрнангомес (9), Дотсон (4), Ниликина (3), Макдермотт (0).

Голден Стейт – Міннесота 126:113 (38:29, 36:33, 32:31, 20:20)

Голден Стейт: Дюрант (28 + 10 підбирань + 11 передач + 3 блок-шота), Томпсон (25), Каррі (25 + 9 передач), Грін (9 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Пачулія (9 + 6 підбирань) – старт; Игудала (10), Янг (6), Вест (6), Лівінгстон (6), Луні (2).

Міннесота: Таунс (31 + 11 підбирань), Тіг (17 + 7 передач), Гібсон (12 + 10 підбирань), Бьелица (11 + 6 підбирань), Віггінс (10) – старт; Кроуфорд (21), Тіг (9), Джонс (2), Джордж-Хант (0).