"Будівельник" виграв матч-відповідь чвертьфіналу Кубка України у "Дніпра", але поступився путівкою у Фінал чотирьох

В Україні завершилися матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу, за підсумками яких визначилися учасники "Фіналу чотирьох" змагань, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетблу України.

Найбільш знаковим було протистояння 1-2 команд турнірної таблиці Суперліги - "Дніпра" та столичного "Будівельника". Проте, доля путівки у півфінал була визначена вже в першому матчі, який завершився перемогою "Дніпра" з великим рахунком - 89:62. Сьогодні "Будівельник" реваншувався, але зі значно скромнішим рахунком - 94:83.

А найбільш впертим вийшло протистояня БІПИ та "Черкаських Мавп". Якщо в першому матчі в Черкасах гості-одесити виграли з рахунком 87:91, то сьогодні також виграли гості, тепер вже з Черкас. Але, з мінімальним рахунком - 78:79.

Баскетбол. Кубок України.

1/4 фіналу.

Будівельник – Дніпро – 94:83

Будівельник: Дугат – 20о, 9пд, 4пр; Крутоус – 17о, 3пд, 4пр.

Дніпро: Тимофеєнко – 22о, 2пд, 1пр; Глєбов – 17о, 6пд, 3пр.

Перший матч – 62:89

Авантаж-Політехнік (Харків) – Рівне – 84:49

Авантаж-Політехнік: Вуйович – 19о, 7пд, 1пр; Козлов – 16о, 6пд, 2пр.

Рівне: Кісільчук – 21о, 4пд.

Перший матч – 83:67

БІПА - Черкаські Мавпи 78:79

Перший матч - 91:87