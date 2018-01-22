У Миколаєві відбудеться Матч зірок баскетбольної Суперліги: визначилися стартові п’ятірки команд

27 січня у Миколаєві відбудеться Матч зірок Суперліги з баскетболу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Матч зірок-2018 відбудеться у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі. До збірної Півдня увійдуть гравці МБК “Миколаїв”, а також клубів “БІПА”, “ХІМІК” та “Запоріжжя”. Збірну Півночі укомплектують гравці з “Дніпра”, “Будівельника”, “Черкаських Мавп” та “Політехніка”.

Визначилися стартові п’ятірки команд.

Команда Півдня:

Клим Артамонов (БІПА-ОДЕСА), Олексій Щепкін (Запоріжжя-ZOG), Олексій Онуфрієв (МБК Миколаїв), Олександр Тищенко (БІПА-ОДЕСА), В’ячеслав Петров (Хімік).

Команда Півночі:

Генрі Дугат (Будівельник), Олександр Мішула (Дніпро), Володимир Конєв (Черкаські Мавпи), Станіслав Тимофеєнко (Дніпро), Михайло Анісімов (Будівельник).

Слід відзначити, що стартові п’ятірки обирали п’ятьма рівноправними голосами - по чотири від капітанів клубів, а також думка уболівальників.