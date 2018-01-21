"Запоріжжя-ZOG" сенсаційно переміг в гостях "Хімік" в матчі баскетбольної Суперліги

В Южному та Одесі завершилися матчі чергового туру регулярного чемпіонату України, в яких "Хімік" сенсаційно поступився "Запоріжжю-ZOG", а БІПА обіграла МБК "Миколаїв", повідомляє офіційний сайт змагань.

У січні БК Запоріжжя-ZOG поклав за традицію дивувати. Цього разу неприємно здивованими виявилися "хіміки". Перші хвилини очної зустрічі нагадували холодну розкачку, раніше свій ритм відчули саме гості. Особливо відзначався Кондраков, який встигав усюди: і закидав, і підбирав, і партнерам асистував. Наступним здивування стало те як увійшов у гру Ворнік. Свої перші очки, після появи на майданчику з лави, він заробив дальнім кидком і як виявилося згодом, цей дальній був не випадковим. Дуже корисним був і Кондарков. В той же час герой попередньої зустрічі Щепкін нічим особливим не виділявся. Власне важко було виділити когось і у складі господарів. Чи то запорожці були на відміну від миколаївців не достатнім подразником, чи то дійсно хіміки чекали результативної гри від зовсім інших гравців у складі гостей. Так чи інакше левову частку очок їм принесли гравці з лави запасних.

У господарів лідером найяскравішим був Аріанс, він якісно робив свій відрізок роботи, але прикладом для партнерів не став. Усі ці тенденції збереглися і на другу половину. Лише наприкінці третьої чверті скоротили відставання з 14 очок до 4 і якби високі Хіміка були більш ефективними, то рахунок став би рівним уже на початку четвертої чверті, проте велика кількість програних підбирань і не забиті з трисекундної кидки знову відкинули южненців назад. В той же час у гостей несподівана допомога прийшла від Буца. За його безпосередньої участі Запоріжжя-ZOG вийшли на + 11 за 2, 5 хвилин до кінця гри.

Відкладати порятунок було нікуди і спочатку триочковий від Петрова, а потім перехоплення і відрив Марченка поліпшили ситуацію. Долю матчу остаточно міг вирішити Ткачук, але за рахунку 82:88 не забив жодного штрафного за неспортивний фол Сидорова. М’яч лишився у запоріжців, а Євген Ворнік відчув, що героєм треба бути до кінця і реалізував вбивчий триочковий. Цього разу запорожці уже не мали права упустити заслужену перемогу.

Баскетбол. Суперліга

Хімік - Запоріжжя 82:93 (17:26,19:20,27:21,19:26)

Хімік: Аріанс24 + 3 підбирання, Петров 21 + 5 підбирань, Колтер 13 + 5 підбиань, Марченко 6 + 2 перехоплення, Павлов 2 + 3 підбирання- старт; Сидоров 9 + 8 передач.

Запоріжжя: Кондраков 9 + 8 передач, Ясиненко 10 + 4 підбирання, Нікітін 9 + 9 підбирань, Щепкін 2 + 3 перехоплення- старт; Ворнік 24 + 2 перехоплення, Кожемякін 21 + 3 блок-шоти, Буц 8 + 5 підбирань.

БІПА-Одеса - МБК Миколаїв 98:78 (21:21, 22:23, 19:24, 36:10)

БІПА: Артамонов 13 + 10 передач + 4 перехоплення - 4 втрати, Луценко 18 + 3 перехоплення, Ефіанаї 13 + 7 підбирань, Кривцов 16 + 6 підбирань, Тищенко 5 + 6 підбирань - старт; Бєліков 6, Прокопенко 12 + 5 передач, Тихонов(7 + 5 підбирань, Ноффле 8

Миколаїв: Тонченко, Мусієнко 14, Носков 6 + 4 втрати, Шепіль, Анікієнко 7 - старт; Шостуха 4, Давидюк 3, Попов 7 + 7 підбирань, Онуфрієв 18, Кушніров 15 + 7 підбирань - 4 втрати

Будівельнік - Дніпро 81:74 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23)

Будівельник: Дугат 23 + 8 підбирань + 4 блок-шоти + 3 передачі, Отверченко 20 + 4 передачі, Анісімов 11, Крутоус 8, Місяць 4 - старт, Дроздов 5 + 5 підбирань + 3 передачі, Сандул 3 + 7 підбирань

Дніпро: Тимофеєнко 35 + 11 підбирань + 2 передачі + 2 перехоплення - 3 втрати, Глєбов 13 + 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Мішула 12, Вілховецький 3 + 7 передач + 5 підбирань + 2 блок-шоти, Ревзін 2 - старт, Шундель 10 + 4 передачі, Сізов 4, Шевченко 2 + 5 підбирань

Черкаські Мавпи - Політехнік 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)

Черкаські Мавпи: Кольченко 27 - 4 втрати, Конєв 15 + 5 підбирань + 4 передачі, Джуріч 12 + 10 підбирань, Бояркін 9, Липовцев 5 - старт, Кобець 9, Ткаченко 2, Девіс 1

Політехнік: Йованович 34, Барнс 17 + 7 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Рочняк 10 + 13 підбирань, Тарасенко 2, Колотілов 2 - старт, Вуйович 11 + 10 підбирань, Козлов 9 - 4 втрати