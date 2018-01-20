Ситуація з фінансами у "Будівельник" стабілізувалася - захисник Отверченко

Один з ключових гравців "Будівельника" Руслан Отверченко розповів про атмосферу, що панує у команді перед матчем з "Дніпром" прес-службі Федерації баскетболу України.

У Будівельника був неблагополучний період на межі 2017-2018-го років. У тому числі і Отверченко тренувався поза командою.

На питання, чи команда подолала цю кризову ситуацію, або тривожні моменти залишилися, гравець відповів:

- Я думаю, усе перебуває у процесі. Найскладніше, на мою думку, пройшли. А зараз триває етап перебудови. Потрібно трохи часу, аби усе налагодити і ми до цього йдемо. Думаю, прийдемо досить швидко.

На питання, чи мав гравець на увазі ігрову перебудову, він зауважив:

- Так, ігрову. А якщо вам цікавий фінансовий план проблеми, то справи йдуть вгору, з'являється стабільність. Звісно, це позитивно впливає на мотивацію, психологічна атмосфера у колективі покращилася.

А на запитання, чи сильно позначилася відсутність гравця на особистих кондиціях й чи по грі з "Політехніком" він не відчув, що мав перерву, відповів:

- Можливо трохи загубився ігровий ритм, але це не суттєво. Важливо було утримати на високому рівні фізичні кондиції, а ігровий ритм поновиться досить швидко. Тим більше чемпіонат поновився, а була перерва, і новорічно-різдв'яні свята були в усіх. Я намагався підтримувати форму, складнощів не може бути.

Сьогодні, в суботу, відбудеться матч регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в якому зустрінуться лідери турнірної таблиці - "Дніпро" та київський "Будівельник".