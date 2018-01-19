"Хімік" впевнено розібрався з "Миколаєвом" в центральному матчі дня баскетбольної Суперліги

В іншому матчі дня одеська БІПА перемогла "Запоріжжя-ZOG" з рахунком 86:85.

Сьогодні в Южне і Одесі відбулися матчі чергового туру регулярного чеміонату української баскетбольної Суперліги, повідомляє офіційний сайт змагань. В центральному матчі дня "Хімік" обіграв "Миколаїв" з рахунком 96:77. На рахунку лідера южненців Дерріка Колтера 29 очок. В іншому матчі дня одеська БІПА приймала на своєму майданчику "Запоріжжя-ZOG" й виграла в наднапруженій кінцівці з рахунком 86:85. "Хімік" - МБК "Миколаїв" 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26) "Хімік": Колтер 29 + 4 передачі + 3 підбирання + 3 перехоплення, Павлов 14 + 4 підбирання, Еріанс 10 + 4 підбирання, Петров 8 + 9 підбирань + 3 передачі, Марченко 3 - старт, Сидров 12 + 4 підбирання + 3 передачі, Антіпов 10 + 4 підбирання, Мальчевський 8, Козак 2 "Миколаїв": Кушніров 20 + 6 підбирань, Носков 12 + 8 підбирань + 5 передач, Онуфрієв 11, Шостуха 4 + 4 підбирання, Тонченко 2 + 3 підбирання - 3 втрати - старт, Давидюк 11, Шепіль 6, Мусієнко 5, Попов 4, Анікієнко 2

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