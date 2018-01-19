Віце-лідер НБА "Бостон Селтікс" поступився "Філадельфії" в матчі регулярного чемпіонату

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі, в центральному з яких віце-лідер регулярного сезону "Бостон Селтікс" поступився "Філадельфії 76", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 80:89.

"Бостон" лідирує у Східній конференеции, але поступається в зведеній таблиці ліги лідеру Заходу "Голден Стейт Ворріорз", який сьогодні матч не проводив.

НБА. Регулярний чемпіонат.

18 січня.

Бостон – Філадельфія 80:89 (19:21, 13:18, 21:32, 27:18)

Бостон: Хорфорд (14), Смарт (13), Браун (12), Тейтум (11), Бейнс (2) – старт; Морріс (14 + 6 підбирань), Ларкін (8), Розир (4), Тайс (2), Надер (0), Оджелей (0).

Філадельфія: Эмбиид (26 + 16 підбирань + 6 передач), Шарич (16 + 6 підбирань), Сіммонс (8 + 7 підбирань), Ковінгтон (5), Бэйлесс (4) – старт; Макконнелл (15), Букер (6), Андерсон (5), Джонсон (4), Луваву-Кабарро (0).

Клівленд – Орландо 104:103 (36:20, 31:27, 17:33, 20:23)

Клівленд: Томас (21), Джеймс (16 + 5 підбирань + 6 передач), Лав (12 + 11 підбирань), Краудер (10), Сміт (6) – старт; Уейд (11), Грін (10 + 8 підбирань), Роуз (9), Томпсон (6 + 6 підбирань), Корвер (3).

Орландо: Пейтон (19 + 8 передач), Гордон (17 + 11 підбирань), Фурньє (17), Сіммонс (16), Бийомбо (4 + 10 підборів) – старт; Хезонья (12), Мак (10), Берч (4), Спейтс (3), Огастін (1), Айванду (0).

Х'юстон – Міннесота 116:98 (26:17, 37:33, 26:20, 27:28)

Х'юстон: Капела (20), Підлога (19 + 6 підбирань + 9 передач), Мба а Муте (14), Харден (10 + 7 передач), Андерсон (6 + 7 підборів) – старт; Гордон (30), Нене (12 + 8 підбирань), Такер (5 + 9 підбирань), Хантер (0).

Міннесота: Батлер (23), Таунс (22 + 16 підбирань + 5 блок-шотів), Віггінс (16), Гібсон (9), Тіг (6) – старт; Джонс (13), Бьелица (5), Дженг (4), Кроуфорд (0), Джордж-Хант (0).

Портленд – Індіана 100:86 (29:28, 23:19, 22:27, 26:12)

Портленд: Лиллард (26 + 8 передач), Нуркич (19 + 17 підбирань), Макколлум (16), Аміну (12 + 9 підбирань), Тернер (2) – старт; Напьєр (13), Девіс (8 + 8 підбирань), Коннотон (2), Коллінз (2 + 8 підбирань).

Індіана: Оладипо (23 + 7 підбирань), Коллісон (23), Т. Янг (10 + 14 підбирань), Сабоніс (9 + 10 підбирань), Богданович (8) – старт; Джефферсон (7), Джозеф (2), Ліф (2), Джо Янг (2), Стівенсон (0), Пойтресс (0), Анигбогу (0).