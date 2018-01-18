"Черкаські Мавпи" обіграли "Дніпро", "Будівельник" сильніше "Політехніка" в матчах Суперліги

В Києві та Черкасах відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в яких "Будівельник" обіграв харківський "Політехнік", а "Черкаські Мавпи" були сильнішими за "Дніпро", повідомляє офіційний сайт змагань.

В Києві "Будівельник" виграв з рахунком 87:72, а в Черкасах господарі майданчику були сильнішими з рахунком 91:81.

Будівельник – Авантаж-Політехнік 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

Будівельник: Сандул (19оч+14пб+7рп), Отверченко 16, Дугат 11, Анісімов 11 очок

Авантаж-Політехнік: Йованович 17, Барнс 16, Вуйович 13 очок.

Черкаські Мавпи – Дніпро 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)

Черкаські Мавпи: Кольченко 22 + 4 передачі, Конєв 19 + 5 підбирань, Липовцев 10 + 7 передач + 5 підбирань, Джуріч 2 + 7 підбирань, Бояркін 0 + 3 передачі – старт, Кобець 25 + 3 передачі + 3 підбирання, Девіс 8 + 5 підбирань, Беллфілд 5 + 4 перехоплення

Дніпро: Тимофеєнко 17 + 7 підбирань – 3 втрати, Мішула 14 + 4 передачі + 2 перехоплення, Ревзін 13, Глєбов 12 + 9 підбирань + 4 передачі, Вільховецький 6 – старт, Шевченко 7 + 6 підбирань, Сізов 6, Закурдаєв 3, Шундель 3