Збірні України різних вікових груп дізналися своїх суперників на Евробаскетах-2018

ФІБА провела жеребкування Евробаскетов-2018 в різних вікових категоріях, повідомляє Планета-Баскетбол з посиланням на офіційний сайт федерації.

Чоловіча збірна України U20 в Дивізіоні А в німецькому Хемніці зіграє в групі В з Францією, Хорватією та Іспанією.

Чоловіча збірна U18 в Дивізіоні А в латвійському Вентспілсі буде боротися в групі З з Іспанією, Фінляндією і Боснією.

Чоловіча збірна U16 в Дивізіоні А у боснійському Сараєві зустрінеться в групі D з Боснією, Чехією, Швейцарією, Косово і Білоруссю.

Жіноча збірна U20 у Дивізіоні В в румунській Ораде потрапила в групу А з Великобританією, Грецією, Литвою, Румунією та Ізраїлем.

Жіноча збірна U18 у Дивізіоні В в Австрії буде змагатися в групі D з Норвегією, Косово, Білоруссю, Словаччиною та Люксембургом.

Жіноча збірна U16 в Дивізіоні В в чорногорській Подгориці опинилася в групі D з Фінляндією, Білоруссю, Боснією, Норвегією та Албанією.