"Фінікс" українця Леня програв "Індіані" в черговому матчі НБА

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату, в одному з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленєм у складі програв "Індіані Пейсерз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 97:120.

На рахунку українця в цьому матчі 12 очок, 10 підбирань, 3 передачі, 1 блок-шот і 1 втрата за 19 хвилин 11 секунд, проведених на майданчику.

НБА. Регулярний чемпіонат.

14 січня.

Майамі – Мілуокі 97:79 (21:23, 20:20, 30:16, 26:20)

Майамі: Драгіч (25), Річардсон (16 + 6 підбирань), Уайтсайд (15 + 10 підбирань + 4 блок-шота), Т. Джонсон (14 + 6 підбирань), Дж. Джонсон (4 + 8 передач) – старт; Еллінгтон (7), Олиник (7 + 7 підбирань), Адебайо (6 + 6 передач), Вінслоу (3).

Мілуокі: Адетокумбо (22 + 6 підбирань), Міддлтон (16 + 6 підбирань), Брогдон (15), Бледсоу (10), Хенсон (4 + 9 підбирань) – старт; Снелл (3), Браун (3), Деллаведова (2), Макеров (2), Кілпатрік (2), Вілсон (0).

Нью-Йорк – Новий Орлеан 118:123 OT (29:13, 28:35, 39:34, 13:27, 9:14)

Нью-Йорк: Порзингис (25 + 6 підбирань + 5 перехоплень), Джек (22 + 8 передач), Кантер (18 + 10 підбирань), Томас (7 + 6 підбирань), Лі (7) – старт; Хардуэй (25 + 5 втрат), Макдермотт (8), о'куінн (6), Ниликина (0), Бізлі (0).

Новий Орлеан: Девіс (48 + 17 підбирань + 3 юлок-шота), Холідей (31), Мур (16), Казінс (15 + 16 підбирань + 7 перехоплень + 3 блок-шота + 5 втрат), Рондо (4) – старт; Кларк (5), Міллер (4), Каннінгем (0).

Фінікс – Індіана 97:120 (16:30, 28:34, 22:32, 31:24)

Фінікс: Джексон (21 + 6 підбирань), Букер (15 + 5 підбирань + 7 передач), Юліс (10), Чендлер (9 + 14 підбирань), Бендер (0) – старт; Деніелс (13), Кэнан (13), Лень (12 + 10 підбирань + 3 передачі + 1 блок-шот + 1 втрата; 19:11 хвилин), Пітерс (3), Хаус (1), Монро (0), Дадлі (0), Рід (0).

Індіана: Коллісон (19), Оладипо (17), Богданович (14), Т. Янг (10), Сабоніс (4 + 14 підбирань) – старт; Джозеф (16 + 6 підбирань), Джефферсон (10 + 7 підбирань), Джо Янг (10), Стівенсон (9), Ліф (9), Анигбогу (2), Пойтресс (0).

Міннесота – Портленд 120:103 (31:33, 26:10, 34:31, 29:29)

Міннесота: Батлер (24), Тіг (22 + 8 передач), Таунс (20 + 11 підбирань), Віггінс (17), Гібсон (12) – старт; Кроуфорд (10), Бьелица (5), Джонс (4), Дженг (2), Джордж-Хант (2), Мухаммад (2), Брукс (0).

Портленд: Лиллард (21 + 6 підбирань + 8 передач), Макколлум (18), Нуркич (8), Тернер (8), Аміну (6 + 7 підборів) – старт; Коннотон (18), Напьєр (9), Ленард (8), Коллінз (7), Девіс (0 + 8 підбирань), Вонле (0 + 6 підбирань), Харклесс (0), Лэйман (0).