"Дніпро" обіграв "Хімік" в центральному матчі дня в баскетбольній Суперлізі

В неділю відбулися два поєдинки в рамках української баскетбольної Суперліги, повідомляє сайт турніру.

Лідер чемпіонату України - «Дніпро» - на своєму майданчику виграв у «Хіміка». Поєдинок закінчився з рахунком 92:78. По ходу трьох чвертей гості грали на рівних з підопічними Дениса Журавльова, однак в останній десятихвилинці «Дніпро» суттєво додав і здобув перемогу, яка стала для нього вже 16-ю у 17 зустрічах Суперліги.

«Дніпро» — «Хімік» 92:78 (20:23, 29:27, 20:16, 23:12)

«Дніпро»: Мишула (28 + 6 підбирань + 5 передач), Вільховецький (4), Ревзін (10), Глєбов (19 + 6 підбирань + 4 передачі), Тимофієнко (17 + 7 підбирань + 4 передачі) — старт; Шундель (5), Шевченко (9 + 10 підбирань), Сизов (0 + 4 підбирання).

«Хімік»: Колтер (19 + 9 передач), Марченко (3 + 3 передачі), Еріанс (24 + 5 підбирань), Мальчевський (12), Антипов (4) — старт; Петров (14 + 7 підбирань), Павлов (2 + 5 підбирань), Войналович, Сидоров (0 + 4 передачі).

Харківський «Політехнік» у матчі регулярного чемпіонату на своєму майданчику обіграв БІПу. Поєдинок закінчився з рахунком 86:81. Для «Політехніка» ця перемога стала першою за останні вісім матчів у Суперлізі. БІПА поступилася у шостому поєдинку поспіль.

«Політехнік» — «БІПА» 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)

«Політехнік»: Йованович (14), Козлов (15 + 6 передач + 3 перехоплення), Барнс (18 + 5 втрат), Рочняк (12 + 8 підбирань + 4 передачі), Вуйович (20 + 10 підбирань) — старт; Кузнєцов, Тарасенко (5), Колотілов (2 + 4 підбирання).

«БІПА»: Артамонов (6 + 7 підбирань + 12 передач + 4 втрати), Прокопенко (5 + 5 підбирань), Ефіанайі (19 + 6 підбирань), Кривцов (13 + 5 підбирань), Тихонов (10 + 7 підборів) — старт; Луценко (3), Тищенко (0 + 4 підбирання), Бєліков (25 + 4 підбирання + 4 втрати), Воєвода, Ноффле.