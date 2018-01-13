"Будівельник" зазнав поразки в Миколаєві, "Мавпи" здолали "Запоріжжя" в Суперлізі

Сьогодні відбулися два матчі української баскетбольної Суперліги.

Чемпіон України київський «Будівельник» зазнав поразки у виїзній грі регулярного чемпіонату, поступившись «Миколаєву». В іншому матчі дня «Черкаські Мавпи» на виїзді перемогли «Запоріжжя», повідомляє офіційний сайт ФБУ.

"Будівельник" невиразно провів зустріч з "Миколаєвом". По ходу поєдинку, а саме - в третій чверті, відставання киян сягало 19 очок. У четвертій чверті підопічні Володимира Коваля зуміли повернути інтригу, проте врятувати гру не зуміли.

Ця поразка стала четвертою у сезоні для "Будівельника". Таким чином, кияни продовжують посідати друге місце з 13 перемогами в активі, поступаючись в таблиці "Дніпру".

Що стосується зустрічі "Черкаських Мавп" проти "Запоріжжя", то варто виділити гру лідера "Мавп" Олександра Кольченка, який набрав 27 очок, до яких додав 6 підбирань, 5 передач і 4 перехоплення. Таким чином, "Мавпи" перемогли з рахунком 87:72.

«Миколаїв» – «Будівельник» 72:69 (21:20, 23:14, 15:10, 13:25)

«Миколаїв»: Носков 14 + 5 передач + 4 підбирання, Онуфрієв 10 + 8 підбирань, Шостуха 7 + 8 підбирань + 4 передачі, Точненко 5, Анікієнко 2 + 5 підбирань - старт Попов 15 + 7 підбирань - 7 втрат, Кушніров 14 + 7 підбирань, Давидюк 3, Мусієнко 2

«Будівельник»: Дроздов 10 + 7 підбирань + 4 перехоплення - 3 втрати, Анісімов 9, Місяць 9, Крутоус 9 - 4 втрати, Зотов 8 + 5 передач - старт, Сандул 17 + 9 підбирань, Дзюба 7, Вінтоняк 0

«Запоріжжя» – «Черкаські Мавпи» 72:87 (23:12, 18:24, 14:22, 17:29)

«Запоріжжя»: Щепкін 23 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Кожем'якін 9 + 3 перехоплення - 4 втрати, Кондраков 9, Анісімов 8, Нікітін 5 + 3 передачі, 4 втрати - старт, Ясиненко 8, Ткачук 6 + 5 передач + 3 підбирання + 2 перехоплення - 4 втрати, Теряник 2, Буц 2

«Черкаські Мавпи»: Кольченко 27 + 6 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення, Бояркін 8, Конєв 8 + 4 підбирання - 3 втрати, Липовцев 4 + 4 підбирання, Джурич 0 + 6 підбирань - старт, Кобець 24 + 9 підбирань, Белфілд 9 - 4 втрати, Девіс 7