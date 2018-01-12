"Хімік" у важкому поєдинку обіграв "Політехнік", "Дніпро" був сильнішим за БІПу в Суперлізі

У п'ятницю у баскетбольній Суперлізі відбулися два матчі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Прекрасна гра одного з лідерів "Дніпра" Дмитра Глєбова допомогла дніпровській команді здобути домашню перемогу над одеською БІПою.

Южненський "Хімік" в іншому драматичному матчі здобув надважку перемогу над харківським "Політехніком". Програючи з різницею в 19 очок по ходу третьої чверті южненці змогли відігратися і перемогти.

Дніпро — БІПА 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)

Дніпро: Мішула (18 + 8 передач), Вільховецький (12), Ревзін (10 + 7 підбирань), Глєбов (29 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення), Тимофієнко (7 + 8 підбирань + 4 втрати) — старт; Шевченко (8 + 5 підбирань), Сізов (5 + 4 підбирання), Шундель (2), Мироненко (2), Санон (0).

БІПА: Артамонов (9 + 5 підбирань + 6 передач), Прокопенко (3), Бєліков (16 + 4 підбирання), Ефіанайі (2), Тихонов (7 + 6 підборів) — старт; Тищенко (10), Кривцов (5), Ноффле (6 + 4 підбирання), Балабан (4), Луценко (0), Воєвода (0), Волчанов (0).

Політехнік — Хімік 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)

Політехнік: Йованович (10 + 7 підбирань + 4 втрати), Козлов (9), Барнс (27 + 5 підбирань), Рочняк (10), Вуйович (17 + 11 підбирань + 4 перехоплення) — старт; Кузнєцов (5), Колотілов (3), Тарасенко (0).

Хімік: Колтер (24 + 4 передачі + 4 втрати), Марченко (3), Еріанс (7 + 5 підбирань), Павлов (8), Петров (26 + 12 підбирань + 4 передачі + 5 втрат) — старт; Мальчевський (12), Антипов (4), Сидоров (3), Войналович (0).