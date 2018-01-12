"Клівленд" зазнав розгромної поразки у матчі з "Торонто" в НБА

"Кліпперс" обіграв "Сакраменто".

У ніч на п'ятницю відбулися чергові зустрічі в рамках регулярного чемпіонату НБА, повідомляє офіційний сайт Національної баскетбольної асоціації. Філадельфія – Бостон 103:114 (28:23, 29:25, 22:37, 24:29) Філадельфія: Редик (22 + 7 підбирань), Сіммонс (16), Ембіід (15 + 10 підбирань + 5 передач), Шарич (14), Ковінгтон (5) – старт; Макконнелл (12 + 5 передач), Луваву-Кабарро (6), Андерсон (6), Бейлесс (3), Холмс (2), Букер (2). Бостон: Браун (21), Ірвінг (20 + 6 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Тейтум (16), Хорфорд (13 + 8 підбирань + 7 передач), Бейнс (6) – старт; Морріс (19 + 8 підбирань), Розир (8), Тайс (6 + 7 підборів), Смарт (5), Ларкін (0), Надер (0), Ябуселе (0), Оджелей (0). Торонто – Клівленд 133:99 (30:24, 35:16, 35:32, 33:27) Торонто: Майлз (16 + 5 підбирань), Валанчюнас (15 + 18 підбирань), ДеРозан (13 + 8 передач), Анунобі (7), Райт (6) – старт; ВанВліт (22), Сіакам (16 + 8 підбирань), Пауелл (14 + 6 підбирань), Пелтль (12 + 12 підбирань), Браун (6), Міллер (6), Ногейра (0). Клівленд: Джеймс (26), Краудер (11), Лав (10 + 9 підбирань), Томас (4), Сміт (0) – Грін (13), Томпсон (8 + 8 підбирань), Фрай (6), Корвер (6), Кальдерон (6), Осман (5), Вейд (4). Сакраменто – Кліпперс 115:121 (21:29, 39:43, 29:28, 26:21) Сакраменто: Хілл (21), Рендолф (16 + 7 підбирань), Коулі-Стайн (12 + 7 підбирань), Фокс (8), Темпл (0) – старт; Богданович (22), Куфос (14 + 14 підбирань), Хілд (14 + 5 передач), Лабиссьєр (8). Кліпперс: Лу Вільямс (30 + 6 передач), Гріффін (18 + 12 підбирань + 6 передач), Теодосич (10 + 9 передач), Уоллес (8), Джордан (8 + 7 підборів) – старт; Харрелл (25 + 6 підбирань), Джонсон (13), Еванс (4), Рід (4), Деккер (1). Лейкерс – Сан-Антоніо 93:81 (20:15, 29:23, 19:24, 25:19) Лейкерс: Інгрем (26), Болл (18 + 10 підбирань + 6 передач + 4 перехоплення), Колдуелл-Поуп (10 + 5 перехоплень), Лопес (4), Рендл (0 + 6 підбирань) – старт; Ненс (14 + 10 підбирань), Кузма (10 + 6 підбирань), Харт (6), Кларксон (5), Енніс (0). Сан-Антоніо: Олдрідж (20), Форбс (18), Мюррей (14 + 11 підбирань+ 5 передач), Газоль (9 + 12 підбирань + 5 передач), Андерсон (6 + 7 підбирань) – старт; Джинобілі (8), Уайт (4), Бертанс (2), Міллс (0), Пол (0), Костелло (0).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter