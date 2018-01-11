"Будівельник" з труднощами переміг у Запоріжжі, "Мавпи" здолали "Миколаїв" у рамках Суперліги

Сьогодні відбулися два поєдинки у баскетбольній Суперлізі, повідомляє сайт ФБУ. "Черкаські мавпи" у поєдинку регулярного чемпіонату обіграли на виїзді "Миколаїв", а "Будівельник" не без проблем здобув гостьову перемогу над "Запоріжжям".

«Запоріжжя» – «Будівельник» 63:67 (12:21; 11:10; 22:21; 18:15)

«Запоріжжя»: Кожем'якін (14 + 4 перехоплення), Щепкін (14), Овдєєнко, Нікітін (9 + 9 підбирань), Ворник (1 + 4 втрати) – старт; Кондраков (10 + 4 втрати), Буренко (6 + 5 підбирань + 5 втрат), Валерій Анісімов (4), Ясиненко (3), Ткачук (2 + 3 перехоплення).

«Будівельник»: Зотов (12 + 5 передач + 5 перехоплень + 9 втрат), Крутоус (14), Місяць (10 + 6 передач + 5 втрат), Дроздов (13 + 5 підбирань), Михайло Анісімов (14 + 13 підбирань + 6 втрат) – старт; Вінтоняк (4 + 5 підбирань), Дзюба.

«Миколаїв» - «Черкаські Мавпи» 76:84 (26:20, 17:25, 22:23, 11:16)

«Миколаїв»: Тонченко (4 + 5 передач), Онуфрієв (11 + 3 перехоплення), Носков (15), Давидюк (9), Анікієнко (8 + 5 підбирань) – старт; Кушніров (13 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 4 втрати), Попов (8 + 6 підбирань), Шостуха (4), Іванов (3), Мусієнко (1).

«Черкаські Мавпи»: Бояркін (7), Кольченко (2), Конєв (11 + 8 підбирань + 4 передачі), Липовцев (13), Джурич (8) – старт; Девіс (15 + 7 підбирань + 2 блок-шота + 5 втрат), Кобець (15), Беллфілд (13), Ткаченко.

Зазначимо, що у турнірній таблиці «Будівельник» посідає друге місце, поступаючись "Дніпру" за додатковими показниками при рівності очок. «Черкаські мавпи» посідають третє місце, а «Миколаїв» – четверте.