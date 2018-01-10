"Майамі" вирвав перемогу у "Торонто", "Оклахома" програла "Портленду" в НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт ліги. "Майамі" здобув мінімальну перемогу над "Торонто", "Портленд" обіграв "Оклахому". Торонто – Майамі 89:90 (21:22, 20:29, 23:21, 25:18) Торонто: ДеРозан (25 + 6 передач), Райт (13 + 7 підбирань), Ібака (11 + 5 підбирань), Валанчюнас (8), Анунобі (2 + 5 підбирань) – старт; Майлз (9), ВанВліт (8), Ногейра ( 4 + 4 блок-шота), Пауелл (4 + 6 підбирань), Пелтль (3), Сіакам (2), Браун (0). Майамі: Драгіч (24 + 12 підбирань), Уайтсайд (13 + 15 підбирань), Джонс (8 + 5 підбирань), Річардсон (6 + 6 підбирань + 3 блок-шота + 5 втрат), Оліник (4 + 5 підбирань) – старт; Адебайо (16 + 15 підбирань + 5 блок-шотів), Еллінгтон (15), Джонсон (4). Оклахома-Сіті – Портленд 106:117 (26:24, 24:30, 26:34, 30:29) Оклахома-Сіті: Уестбрук (22 + 9 підбирань + 12 передач + 6 втрат), Джордж (22), Ентоні (19 + 6 підбирань), Адамс (16 + 6 підбирань), Фергюсон (0) – старт; Фелтон (13), Абринес (7), Грант (5), Синглер (2), Хьюстіс (0), Паттерсон (0). Портленд: Макколлум (27 + 7 передач), Напьєр (21 + 5 підбирань), Нуркич (20 + 8 підбирань), Аміну (10 + 7 підбирань), Тернер (7) – старт; Коннотон (10), Коллінз (9 + 5 підбирань), Харклесс (9), Девіс (2 + 7 підбирань), Вонле (2), Лейман (0). Даллас – Орландо 114:99 (25:19, 18:29, 39:27, 32:24) Даллас: Сміт (20 + 7 підбирань), Новіцкі (20), Меттьюз (16 + 5 підбирань), Барнс (15 + 6 підбирань), Клебер (2) – старт; Коріоліса (15 + 8 підбирань), Бареа (8 + 12 передач), Межрі (7), Пауелл (7), Харріс (4), Макробертс (0), Коллінсуорт (0). Орландо: Хезонья (14), Фурньє (12), Пейтон (8), Бийомбо (6 + 8 підбирань), Сіммонс (3) – старт; Гордон (19 + 8 підбирань), Огастін (18 + 5 передач), Спейтс (13 + 10 підбирань), Айванду (4), Аффлало (2), Мак (0), Берч (0). Лейкерс – Сакраменто 99:86 (31:27, 22:25, 31:22, 15:12) Лейкерс: Рендл (22 + 14 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Лопес (18), Колдуелл-Поуп (16), Інгрем (15 + 5 підбирань + 7 втрат), Болл (5 + 11 підбирань + 11 передач) – старт; Ненс-молодший (10 + 8 підбирань), Кузма (9), Кларксон (4), Брюер (0), Енніс (0), Харт (0). Сакраменто: Фокс (15), Хілд (13), Коулі-Стайн (8), Рендолф (7 + 12 підбирань), Річардсон (0) – старт; Богданович (19), Лабіссьєр (8), Картер (7), Куфос (6 + 15 підбирань), Темпл (3)

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