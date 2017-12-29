"Мілуокі" українця Боломбоя виграв у "Міннесоти" в матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації було зіграно п'ять матчів, в одному з яких "Мілуокі Бакс", за який виступає українець Джоель Боломбой, обіграв "Міннесоту Тимбервулз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 102:96.

Уродженець Донецька і гравець збірної України Боломбой потрапив в заявку 13 гравців команди, але тренер обійшовся зусиллями 10 гравців. Боломбой опинився серед трьох, хто не виходив на майданчик.

НБА. Регулярний чемпіонат.

28 грудня.

Орландо – Детройт 102:89 (33:28, 17:22, 27:23, 25:16)

Орландо: Пейтон (19 + 8 підбирань + 8 передач), Фурньє (17), Гордон (14 + 7 підбирань), Бийомбо (12 + 13 підбирань), Сіммонс (7 + 6 підборів) – старт; Спейтс (16), Аффлало (8), Огастін (5), Хезонья (4), Айванду (0).

Детройт: Харріс (21), Сміт (18 + 7 підбирань), Драммонд (17 + 18 підбирань + 3 блок-шота), Буллок (13), Кеннард (8) – старт; Джонсон (8), Геллоуей (3), Толливер (1), Морлэнд (0), Байкс (0), Элленсон (0).

Бостон – Х'юстон 99:98 (12:32, 26:30, 31:16, 30:20)

Бостон: Ірвінг (26 + 6 втрат), Тейтум (19), Смарт (13 + 6 підбирань), Хорфорд (9 + 8 підбирань), Бейнс (2) – старт; Розир (13), Морріс (10), Надер (5 + 7 підборів), Ларкін (2), Тайс (0), Берд (0).

Х'юстон: Харден (34 + 6 підбирань + 10 передач + 8 втрат), Гордон (24), Аріза (11 + 6 підбирань), Нене (10), Андерсон (9 + 8 підборів) – старт; Уебер (4), Такер (3 + 9 підбирань), Блек (3), Грін (0).

Мілуокі – Міннесота 102:96 (16:26, 30:30, 29:28, 27:12)

Мілуокі: Бледсоу (26 + 6 передач + 5 перехоплень), Адетокумбо (22 + 10 підбирань), Міддлтон (14 + 7 підбирань), Хенсон (14), Снелл (4) – старт; Брогдон (13), Деллаведова (4), Макеров (2), Террі (2), Браун (1).

Міннесота: Таунс (22), Віггінс (21), Батлер (20 + 7 передач), Гібсон (12 + 7 підбирань), Джонс (6 + 5 перехоплень) – старт; Кроуфорд (11), Брукс (4), Дженг (0 + 8 підбирань), Бьелица (0), Джордж-Хант (0).

Сан-Антоніо – Нью-Йорк 119:107 (32:24, 22:29, 32:26, 33:28)

Сан-Антоніо: Олдрідж (25), Газоль (17 + 11 підбирань + 7 передач), Андерсон (16 + 8 підбирань), Грін (15), Паркер (14) – старт; Форбс (10), Мюррей (8), Міллс (6), Гей (6 + 7 підборів), Джинобили (2), Підлога (0), Бертанс (0).

Нью-Йорк: Порзингис (18 + 7 підбирань + 6 блок-шотів), Лі (18), Кантер (12 + 6 підбирань), Джек (8), Томас (0) – старт; Бізлі (23 + 12 підбирань), Ниликина (9 + 11 передач), Макдермотт (9), о'куінн (8), Бейкер (2).

Портленд – Філадельфія 114:110 (27:30, 25:21, 20:34, 42:25)

Портленд: Макколлум (34 + 7 підбирань), Напьєр (23), Нуркич (21 + 12 підбирань), Тернер (8), Аміну (0 + 10 підборів) – старт; Девіс (10), Коннотон (9), Харклесс (8), Коллінз (1), Ленард (0).

Філадельфія: Эмбиид (29 + 9 підбирань), Шарич (25 + 9 підбирань), Медик (19), Сіммонс (17 + 8 передач), Ковінгтон (4) – старт; Макконнелл (10 + 6 передач + 4 перехоплення), Джонсон (4), Букер (2 + 6 підбирань), Бэйлесс (0).